تشرفت وحدة توجية وارشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا مؤخراً بتكريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة المتوسطه والثانويه حيث تم تكريم ١٤طالبه من المرحله المتوسطه وتكريم ٥٨ طالبه من المرحله الثانويه
و اقيم الحفل في مقر قاعة النبلاء وبتنفيذ الفقرات من مدارس رواد التربيه
وبحضور مساعدة شؤون الطالبات د.مها الدوسري ومساعدة الشؤون المدرسيه أ.جميله الغامدي وتشريف من المشرفات التربويات بإدارة توجية وارشاد الطالبات بمنطقة الرياض أ.وفاء العوهلي وأ.شيخه العايذي وعدد من المشرفات التربويات بالمكتب وقائدات المدارس والمرشدات الطلابيات والامهات الكريمات
ابتدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة من القرآن الكريم عقبها كلمة رئيسة وحدة توجيه وارشاد الطالبات أ/جواهر الهزاني قدمت فيها التهنئة للطالبات المتفوقات واسرهن واكدت على ان التفوق بوابة الانطلاق للتميز العلمي والاخلاقي والقت ايضا مساعدة الشؤون المدرسيه أ/جميله الغامدي كلمة تهنئة وتوجية للطالبات المتفوقات وذلك نيابة عن مديرة المكتب أ/نوره الكنعان تنوعت الفقرات بين اناشيد الترحيب والوطن والطموح ومشاركة الطالبات المتفوقات بكلمتهن القتها الطالبه رغد القباني نيابة عنهن واختتم الحفل بتكريم الطالبات المتفوقات ومسيرة التفوق ثم تكريم الداعمين وهم شركة مدارس رواد التربيه وشركة مدارس النبلاء و تكريم لجان تنظيم وتنفيذ الحفل سواء من المدرسه أو المكتب وتقديم درع تكريمي لقائدة رواد التربيه /أ طرفه الشيحان كما قدمت د.مها الدوسري درع تكريم لوحدة توجية وارشاد الطالبات بهذه المناسبه
في نهاية الحفل قدمت الطالبه شما الفيصل لوحة فنية لمعالم حضاريه كهديه لمديرة مكتب تعليم الشفا قامت برسمها أثناء الحفل.
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وحدة توجيه وارشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا كريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة المتوسطة والثانوية
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض
تشرفت وحدة توجية وارشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا مؤخراً بتكريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة المتوسطه والثانويه حيث تم تكريم ١٤طالبه من المرحله المتوسطه وتكريم ٥٨ طالبه من المرحله الثانويه
تشرفت وحدة توجية وارشاد الطالبات بمكتب تعليم الشفا مؤخراً بتكريم الطالبات المتفوقات بالمرحلة المتوسطه والثانويه حيث تم تكريم ١٤طالبه من المرحله المتوسطه وتكريم ٥٨ طالبه من المرحله الثانويه
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