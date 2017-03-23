في بادرة هي الأولى من نوعها بتعليم الطائف سخرت إدارة تعليم الكبار التقنية الحديثة في أعمالها في مجال الترشح للعمل بتعليم الكبار وتوظيفها إلكترونياً من خلال نظام آلي صمم لاستقبال طلبات الراغبين في العمل بتعليم الكبار يرتبط إلكترونياً بقاعدة البيانات بشؤون المعلمين وعن طريق الخدمة الذكية التابعة لها ، مما يضع الترشح للعمل بتعليم الكبار على المسار الالكتروني منذ صدور التعميم للميدان وحتى إعلان أسماء المرشحين، ويتيح النظام الآلي إمكانية الدخول للمعلمين باسم مستخدم وكلمة المرور الخاصة به على بوابة الخدمة الذكية لاستكمال الاستمارة الالكترونية الخاصة بذلك من حيث الرغبات المتاحة وشروط المفاضلة كالأداء الوظيفي للمعلم والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال تعليم الكبار أو الدورات الأخرى العامة ، وفي المرحلة التالية من الترشح تكون عن طريق مدير المدرسة لاعتماد طلبات المرشحين لديه بعد التأكد من بياناتهم ، جاء ذلك خلال العرض المقدم من قبل مدير إدارة تعليم الكبار الاستاذ محمد الفعر عن منجزات إدارته بحضور المدير العام للتعليم الدكتور محمد بن حسن الشمراني ومساعده للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذيبي ومساعده للشؤون المدرسية الاستاذ محمد عامر النفيعي وعدد من مديري الإدارات ، حيث ثمن الدكتور الشمراني جهود إدارة تعليم الكبار في التنظيم والتطوير ومشيداً بالعمل الالكتروني المنظم لأعمال الترشح لتعليم الكبار. وفي سياق متصل كرم المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني المشرف التربوي بإدارة تعليم الكبار الدكتور عبد الحفيظ السالمي بمناسبة إحالته للتقاعد بعد 34 عاماً من العمل في ميدان التربية والتعليم ، وأشاد الدكتور الشمراني بجهود السالمي طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق في حياته المستقبلية. وتسلم الدكتور السالمي الهدايا والدروع التذكارية المقدمة له من منسوبي إدارة تعليم الكبار ، كما تسلم درع الإدارة من يد المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني.