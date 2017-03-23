أقامت مدرسة كعب بن زيد الابتدائية بتبوك محاضره بعنوان ( التسمم الغذائي ) ألقاها الدكتور أحمد خلف الله عبدالله من مركز صحي المروج ، وذلك بإشراف قائد المدرسة الأستاذ علوش العنزي ، وبمشاركة معلمي المدرسة ، ويأتي ذلك ضمن البرامج التوعوية لشعبة الأمن والسلامه
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ابتدائية كعب بن زيد بتبوك تقيم محاضرة بعنوان : التسمم الغذائي
ابتدائية كعب بن زيد بتبوك تقيم محاضرة بعنوان : التسمم الغذائي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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