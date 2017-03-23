استهدف مشروع الأيام التدريبية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ممثلة في قسم البرامج العامة والتدريب تدريب 450 طالباً بمحافظة الجموم موزعة جغرافيا على 11 نقطة تدريب بواقع 5طلاب مشاركين من كل مدرسة ليصل العدد لـ 30 طالباً متدرباً في الدورة
ويهدف المشروع الذي غطى جميع مدارس مكتب التعليم بمحافظة الجموم في -موسمه الرابع-المحافظات البعيدة عن الإدارة وتذليل الصعوبات من خلال بناء فريق عمل تدريبي وإداري لخدمة المشروع
ويركز المشروع على التدريب ضمن ما يسمى المهارات الحياتية في جوانبها المختلفة. مثل تنمية الذات وبناء الشخصية والتفكير الإبداعي وبناء القادة وتنمية مهارة الاتصال والحوار وغيره .