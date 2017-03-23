دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة برنامج تطوير المدارس مركز التدريب الذاتي لمشروع ( معًا لنتفوق ) بالابتدائية ٩٢ بحضور مديرة وحدة مشروع تطوير المدارس بمكة ناهد القريصي وخبيرة المواد العلمية فتحية العجلان وخبيرة التخطيط سهيلة بنتن وقائدة المدرسة حنان باحكيم مع عدد من المشرفات التربويات و١٥ قائدة من قائدات برنامج تطوير المسار التمكيني.
وقد بدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الترحيبي قدمته طالبات الصف الثاني ابتدائي من تدريب المعلمة حنان فلمبان تلاها كلمة المدرسة ٩٢ ألقتها المرشدة الطلابية تهاني الحازمي والتي رحبت فيها بالحاضرات، مبينة بأن البرنامج يهدف إلى تنمية مهنية للمعلمات باستقطاب مدربات يدربن المعلمات، عقبها نشيد تطوير من أداء طالبات ٢/١، تلا ذلك وقفة مع كلمة زهور عبدالله السليم مستشار الجودة ومعلمة بالثانوية ٢٤ حيث كشفت في كلمتها عن تجربة المعلمات في التدريب بتطوير المدارس حيث قالت: التجربة الجديدة في مدارس التطوير وخلال العام الأول قررنا بأن نطور أنفسنا بأنفسنا وقد خضعنا لتدريب مكثف والتحقنا بدورات خارجية وبرامج مختلفة بعدها تم تدريب الزميلات بالمدرسة وأصبح عددنا ١٦ معلمة مدرب معتمد ثم جمعنا بين التخصص بالمجال وبدأ التنافس من هنا أصبحنا مرتبطين بمدارس تطوير من خلال التدريب. عقب ذلك كانت مشاركة من الطالبة راما مكين من الصف السادس بقصيدة عن السبورة التفاعلية ودورها في التطوير التعليمي، ثم تلاها عرض فيديو نبذة عن مشروع مركز التدريب التقني والذي يدرب المعلمات داخل المدرسة وفقا لرؤية ٢٠٣٠ فنشيد رؤية المملكة مع طالبات الصف ٣/ ١ تدريب المرشدة الطلابية تهاني الحازمي.
من جهة أخرى تم الاطلاع على تجربة المجتمعات المهنية التعليمية من خلال خبيرة المواد العلمية فتحية العجلان والتي أفادت بأن المشروع ينصب على الميدان التعليمي، شارحة تفاصيل البرنامج للقائدات، مبينة أهدافه في توفير بيئة آمنة ماديًا ومعنويًا وتدريب المعلمات على تصميم فرص تعلم متنوعة مع تشكيل مجتمعات تعلم لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الناجحة من أجل تحقيق رسالة البرنامج في توفير فرص التعلم لجميع الطالبات استنادًا إلى خبراتهم السابقة وحسب شخصياتهم وذكاءاتهن وظروفهن الخاصة.
ومن جانبها افتتحت القريصي مركز التدريب الذاتي مبينة بأن المركز الذاتي المصغر في الابتدائية ٩٢ يهدف إلى تبني أفكار و أنشطة متنوعة و رفع الجودة والارتقاء بالمحتوى التعليمي وأساليب التعليم و التعلم، مقدمة عظيم امتنانها وشكرها لقائدة المدرسة حنان باحكيم ومنسوبات المدرسة على مايقدمن من جهود مباركة لدفع العملية التعليمية نحو التطور والاهتمام بالمشاريع التي تخدم المعلمة مما ترفع من مهارتها المهنية وتحقق بذلك أهداف رؤية ٢٠٣٠ المنشودة.