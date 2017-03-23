يبدأ من الأحد القادم 27 / 6 / 1438 هــ الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وحدد الإدارة بدء الطابور الصباحي للمدارس اعتباراً من الساعة ( 6.45 ص ) فيما ستكون بداية الحصة الأولى عند السابعة تماماً داعيةً أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم للالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية .
وأهابت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بكافة قادة وقائدات ومديري ومديرات المدارس ومكاتب التعليم، بإبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمواعيد العمل بتوقيت الدوام “الصيفي” للإفادة بذلك والتقيد به.