تساعد المكتبات المدرسية بأنواعها المختلفة وعبر تاريخها الطويل في دعم العملية التربوية بشكل عام والمناهج الدراسية بشكل خاص ، إلا إنها اعتمدت ولفترة طويلة جدا على الأوعية التقليدية للتعلم والمعلومات وبخاصة الكتب وغيرها من المطبوعات . حتى عندما نمت المكتبة المدرسية فإن نموها كان تراكميا وليس تكامليا ولم تلعب دورا إيجابيا في إدخال المصادر والنظم والتقنيات التربوية الحديثة ، مما حال دون استخدامها من قبل الطلاب والمعلمين . وكذلك أغفلت المكتبة المدرسية في صورتها التقليدية أهم عنصر في العملية التعليمية وهو المتعلم .
وقد تطورت العملية التعليمية في الفترة الأخيرة وظهرت أفكار ونظريات وأساليب حديثة في مجال التعليم والتعلم وهي تؤكد على أن افضل أنواع التعليم هو الذي يتم عن طرق الخبرة وإيجاد الرغبة والدافعية لدى المتعلم في البحث عن المعلومات بنفسه ومن مصادرها المختلفة ، وكان على المكتبة المدرسية أن تتطور لتواكب هذه التطورات والنظريات التربوية الحديثة فظهرت فكرت تطوير المكتبات المدرسية إلى مراكز مصادر التعلم .
تعد مراكز مصادر التعلم في مؤسساتنا التعليمية ( المدارس) خطوة رئيسة في تطور العملية التعليمية ؛ لذا بدأت المراكز في الانتشار على مستوى المملكة في المدارس الحكومية والأهلية وأصبح الاهتمام بها أمرا ملحا لما لها من أدوار إيجابية في الرقي في العملية التعليمية باستخدام التقنيات الحديثة .
ومن خلال عملي كأمين للمكتبة المدرسية في مدرسة خباب بن الأرت في عامي 1418 و 1419 هـ وبعدها في مدرسة هشام بن حكيم الابتدائية من عام 1420 هـ إلى عام 1428 هـ ثم كأمين مركز مصادر التعلم من 1429 هـ وإلى الآن أحببت أن أقدم لكم هذه التجربة الثرية وهي بعنوان (تجربتي في مركز مصادر التعلم والأنشطة المقترحة ) .
وسأتكلّم في هذه العجالة عن أربعة محاور مهمة وهي كما يلي :
المحور الأول : مركز مصادر التعلم .
(مفهومه ـ الهدف العام منه ــ أهدافه ــ أهميته ــ وظائفه ــ مهامه ــ مكوناته ــ محتوياته ــ متطلباته )
المحور الثاني : تجربتي في مركزي .
المحور الثالث : واقع مراكز مصادر التعلم .
المحور الرابع : الأنشطة المقترحة .
المحور الأول : مركز مصادر التعلم :
مفهومه: عبارة عن بيئة تعليمية تحوي أنواعا متعددة من مصادر المعلومات يتعامل معها المتعلم وتتيــــــح له فرص اكتساب المهارات والخبرات ، وإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي والتعلم الجماعي .
الهدف العام منه :
توفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح للمتعلم الاستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم ، وتهيئ له فرص التعلم الذاتي ، وتعزز لديه مهارات البحث والاكتشاف ، وتمكن المعلم من إتباع أساليب حديثة في تصميم مادة الدرس وتنفيذها ، وتقويمها .
أهداف مركز مصادر التعلم :
➢ دعم المنهج الدراسي عن طريق توفير مصادر التعلم ذات الارتباط بالمنهج ، وذلك لبعث الفاعلية والنشاط والحيوية فيه .
➢ تنمية مهارات البحث والاكتشاف والتفكير وحل المشكلات لدى المتعلم.
➢ تزويد المتعلم بمهارات وأدوات تجعله قادرا على التكيف والاستفادة من
التطورات المتسارعة في نظم المعلومات .
➢ مساعدة المعلم في تنويع أساليب تدريبه .
➢ مساعدة المعلمين في تبادل الخبرات والتعاون في تطوير المواد التعليمية .
➢ إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي للطالب .
➢ إكساب الطلاب اهتمامات جدية ، والكشف عن الميول الحقيقية والاستعدادات الكامنة ، والقدرات الفعالة لدى الطلاب .
➢ تنمية قدرات الطلاب في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة .
أهمية مركز مصادر التعلم :
➢ توفر البيئة المناسبة التي تمكن الطالب من استخدام مصادر متنوعة
➢ تقدم أنموذجا مختلفا عن الحصة الصفية يساعد في جذب الطلاب وإثارة اهتمامهم
➢ تساعد في تنظيم المصادر التعليمية وتصنيفها بما يسهل الوصول إليها .
➢ تساعد المعلم من خلال مشرف المركز في عمليات التحضير للحصة وتنفيذها وإعادة تنظيم مواد المصادر التعليمية المستخدمة وترتيبها وضمان جاهزيتها للمرات القادمة .
➢ تتيح للمتعلم فرص التعلم في الأوقات التي يختارها وللموضوعات التي يفضلها أو يرغب في الاستزادة منها دون التقيد بالحصة الصفية وما يقدم فيها .
➢ كسر الجمود في الجدول المدرسي التقليدي وذلك بتغير مكان التعلم وأساليب التعليم ووسائله.
وظائف مركز مصادر التعلم :
➢ توفير مصادر معلومات مختلفة ذات علاقة بالاحتياجات التربوية والتعليمية
➢ مساعدة الطلاب والمعلمين وتدريبهم على استخدام مصادر المعلومات .
➢ تقديم النصح والمشورة لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة حول اختيار واستخدم الوسيلة التعليمية المناسبة .
➢ توفير التسهيلات التي تساعد المعلم على إنتاج وسائل تعليمية بسيطة .
مهام مركز مصادر التعلم :
➢ توفير مصادر معلومات مختلفة ذات علاقة بالاحتياجات التربوية والتعليمية .
➢ مساعدة الطلاب والمعلمين في الوصول لمصادر المعلومات المتاحة داخل المدرسة أو خارجها .
➢ مساعدة الطلاب والمعلمين وتدريبهم على استخدام مصادر المعلومات .
➢ تقديم النصح والمشورة لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة حول اختيار واستخدام الوسيلة التعليمية المناسبة .
➢ توفير التسهيلات التي تساعد المعلم على إنتاج وسائل تعليمة بسيطة .
مكونات مراكز مصادر التعلم :
أولا : قاعة التعلم الذاتي :
➢ مساحة للقراءة والمطالعة .
➢ مساحة للدارسة الفردية .
➢ مساحة لحفظ المواد التعليمية .
➢ مساحة للإدارة والاستقبال .
ثانياً : قاعة متعددة الأغراض :
➢ مساحة للعرض الجماعي .
➢ مساحة لعمل المجموعات .
➢ مساحة لإنتاج المواد التعليمية .
محتويات مراكز مصادر التعلم :
أولا : الأجهزة التعليمية :
➢ الحاسب الآلي .
➢ التلفزيون التعليمي .
➢ المسجل التعليمي .
➢ الفيديو التعليمي .
➢ الكاميرا الوثائقية .
➢ الماسح الضوئي .
➢ الطابعة ملونة / ( ليزر ) .
➢ جهاز عرض فوق الرأس ( الأوفر هد ) .
➢ جهاز عرض البيانات ( الداتا شو) .
➢ السبورة التفاعلية .
ثانياً : المواد التعليمية :
أ. المواد المطبوعة :
➢ كتب – مراجع – موسوعات – أطالس – معاجم – دوريات – قصص – نشرات .
ب. المواد غير المطبوعة :
➢ شفافيات – أشرطة سمعية – أشرطة فيديو – برامج حاسب تعليمية – حقائب ورزم تعليمية – خرائط تعليمية .
متطلبات مراكز مصادر التعلم :
وحتى تقوم مراكز مصادر التعلم على الوجه الأكمل لابد من متطلبات عـــــدة ( مقومات ) أساسية تقوم عليها وتتمثل هذه المتطلبات في ما يلي :
• وجود مصادر المعلومات بأشكالها كافة .
• وجود الكادر البشري المؤهل .
• وجود التسهيلات اللازمة لمجتمع المستفيدين للقراءة والمطالعة والبحث
• توفير الميزانيات .
وسأتناول هذه المقومات الأساسية وهي كما يلي:
ــ مصادر المعلومات :
تعتبر مصادر المعلومــــــات التي تقتنيها المكتبات هي الركيزة الأساسية لجوانب الخدمة المكتبية ويتحدد نجــــــاح المكتبة أو قصورها بمدى قوة المعلومات المتوافرة فيهــا أو ضعفهـــــا فكلما كانت مصادر المعلومات شاملة لفروع المعرفة البشرية كافة كانت المكتبة في وضع يمكنّها من تلبية وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها .
وهناك أشكال عدة لمصادر المعلومات يمكن ذكرها :
➢ مصادر المعلومات المطبوعة .
➢ مصادر المعلومات غير المطبوعة .
➢ المواد السمعية .
➢ المواد البصرية .
➢ المواد السمعية البصرية .
➢ المصغرات الفيلمية .
➢ مصادر المعلومات الإلكترونية .
ــ الكادر البشري المؤهل :
يعتمد نجاح مراكز مصادر التعلم اعتمادا أساسيا على مستوى ونوعية
العاملين فيها ، ومدى فهمهم لطبيعة العمل ، فأمناء مراكز مصادر التعلم
هم الأساس في نجاح المراكز وتحقيقه لأهدافه فمتى ما وجد الأمين المحب
للمركز الذي يسعى للرقي بالمركز من تفعيل الدور الثقافي و إشغال
المركز أثناء الحصص وأثناء الفسح بما يعود على الطلاب بالمفيد .
التسهيلات اللازمة للمستفيدين من المراكز :
يجب على مراكز مصادر التعلم أن تقدم التسهيلات اللازمة حتى تتم الاستفادة منها على الوجه الأكمل وهذا يتم بتوفير ما يلي :
➢ توفير المكان الواسع و الموقع المناسب الملائم للمراكز .
➢ توفير مناضد المطالعة والقراءة .
➢ وجود القاعات المناسبة المهيئة للقراءة والمطالعة .
➢ وجود أماكن للباحثين في قاعات المراجع و المطالعة .
➢ توفير أجهزة تصوير .
➢ توفير الأجهزة الخاصة بالمواد السمعية والبصرية بأشكالها المختلفة .
➢ توفير أجهزة الحاسب الآلي والاستفادة من الإنترنت .
➢ وجود موقع للإنترنت في مراكز مصادر التعلم .
➢ كتابة الإرشادات والتعليمات الخاصة باستخدام أجهزة الحاسب الآلي التي تستخدمها في أعمالها المختلفة .
➢ وجود الأدلة والكتيبات التي تعرف باستخدام مراكز مصادر التعلم ومصادرها المختلفة .
➢ توفير وسائل الاتصال المختلفة ( هاتف ، فاكس ، إنترنت ) .
➢ توفير الإضاءة والتهوية والتدفئة والتبريد .
➢ وجود المرافق الصحية القريبة منه .
ــ المتطلبات المالية ( الميزانية ) :
• تحتاج مراكز مصادر التعلم إلى متطلبات مالية كثيرة ولحل هذه المشكلة لابد من وضع ميزانية خاصة لمراكز مصادر التعلم وتكون من ميزانية المدرسة مثل رواد النشاط .
• مخاطبة القطاع الخاص وتكوين الشراكة المجتمعية معهم بحيث تكون البرامج والأنشطة والمسابقات والمعارض برعاية ودعم القطاع الخاص .
المحور الثاني : تجربتي في مركزي :
➢ مع الطلاب :
من خلال عملي كأمين مركز مصادر تعلم بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية بمنطقة الرياض أحسست بمدى إقبال الطلاب للمركز وحبهم له متى ما وجدوا البرامج والأنشطة التي تلائم ميولهم ورغباتهم بالإضافة إلى مكان المركز المناسب والمهيأ وكذلك وجود التفاعل بين الأمين والطلاب أثناء وجودهم في المركز .
➢ مع المعلمين :
إن التعامل الراقي بين أمين المركز والمعلمين وكذلك توفير ما يحتاجونه المعلمين أثناء زيارتهم للمركز وإشراكهم في بعض البرامج والمسابقات التي يقيمها المركز يساعد في تفاعل المعلمين مع الأمين وحثهم للطلاب على زيارة المركز والاستفادة منه .
➢ مع أولياء الأمور :
للمركز دور كبير في عملية الإفادة والاستفــــــادة من أولياء الأمور من خلال استضافة أولياء الأمور في الحفلات المسائية للبرامج والأنشطة والمسابقات العائلية التي يقيمها المركز لأسر الطلاب فأولياء الأمور متى ما وجدوا الفائدة الملموسة لأبنائهم دعموا المركز ماديا ومعنويا .
➢ مع المشرفين :
من خلال زيارة المشرفين للمركز بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية و الاطلاع على البرامج والأنشطة والمسابقــــات التي يقيمها المركز للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور يجعلهم يحثون أمناء مراكز التعلم لزيارة المركز والاستفادة مما يقدمه ( للتلاميذ و المعلمين ، وأولياء أمور ).
➢ مع القطاع الخاص :
حقيقة كثير من مديري المدارس وأمناء مركز مصادر التعلم يغفلون عن أهمية الشراكة المجتمعية وذلك عن دعم القطاع الخاص للبرامج والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تقيمها المدارس .
ومن خلال تجربتي مع القطاع الخاص لتفعيل البرامج والأنشطة التي يقيمها مركز مصادر التعلم بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية حققنا نجاحا كبيرا بفضل من الله ثم بفضل الشراكة المجتمعية والمتابعة للشركات الراعية .
المحور الثالث : واقع مراكز مصادر التعلم :
إن المتأمل لواقع مراكز مصادر التعلم يجد أنها تحتاج إلى ما يلي :
➢ توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة حتى تتناسب مع الطلاب في الوقت الحاضر .
➢ اختيار أمين مركز مصادر التعلم الكفء الذي يحس بقيمة العمل في المركز .
➢ توفير الميزانيات اللازمة للرقي بمراكز مصادر التعلم .
➢ توفير الأجهزة الحديثة لمراكز مصادر التعلم .
➢ ربط المواد المكتبية المتاحة في مراكز مصادر التعلم ببعض المقررات الدراسية المعتمدة في المدرسة.
➢ ضرورة وضع الدعايات الخاصة بمراكز مصادر التعلم في أروقة المدرسة .
➢ وضع البرامج والأنشطة والمسابقات التي تربط الطلاب بمراكز مصادر التعلم .
➢ التنسيق مع معلمي المدرسة لزيارة لمركز مصادر التعلم والاستفادة من الإمكانات الموجودة فيها في شرح الدروس .
➢ إنشاء قناة في اليوتيوب خاصة بمركز مصادر التعلم المدرسة .
➢ إنشاء حساب في تويتر خاص بمركز مصادر التعلم المدرسة .
➢ إنشاء قناة في التليجرام خاصة بمركز مصادر التعلم المدرسة .
المحور الرابع : الأنشطة المقترحة لمركز مصادر التعلم :
• تفعيل الدور الثقافي للمركز من خلال ما يلي :
➢ زيارات المعلمين مع فصولهم للمركز والاستفادة منه في شرح الدروس .
➢ زيارة الطلاب للمركز أثناء الفسح والاستفادة منه في البحث والقراءة وخدمات الإنترنت .
➢ إقامة المسابقة الأسبوعية أو الشهرية .
➢ إقامة الندوات والدورات المتخصصة والمناسبة لأعمار الطلاب .
➢ تنظيم مسابقات عائلية لأولياء أمور الطلاب وتكون برعاية القطاع الخاص .
➢ تنظيم مسابقات تخصصية في المواد مثل : مسابقة أفضل قصة قصيرة ، أفضل شعر ، أفضل مقال ، أفضل تجربة علمية ، أفضل بحث ، أفضل تلخيص…. الخ .
➢ تنظيم مسابقة أفضل مستعير وأفضل متردد .
➢ تنظيم مسابقات متنوعة ( مسابقة الكتاب ، مسابقة أفضل تلخيص …الخ .
➢ المشاركة في الأسابيع التوعوية.
أمين المركز
ناصر بن صالح العقيل
أمين مركز مصادر التعلم بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية بالرياض