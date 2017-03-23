افتتح مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن علي الحمد (هشامية مول السابع ) تحت شعار ( تاجر المستقبل )
وقد أشاد الحمد بفكرة البرنامج لأنه يعوّد الطلاب على طرق البيع والشراء منذ الصغر .
ومن جهته أوضح قائد المدرسة الأستاذ عبدالعزيز القرعاوي أن الغرض من هذا المهرجان هو ترسيخ أهمية البيع والشراء إضافة إلى تغيير الجو المعتاد مع الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.
وفي ختام البرنامج قدم الحمد شكره لأمين مركز مصادر التعلم الأستاذ ناصر العقيل ورائد النشاط الأستاذ خالد الحسون على جهودهما في تنظيم هذا البرنامج وإلى جميع طاقم المدرسة على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج الجميل.
وقد تفاعل الجميع مع هذا البرنامج وطالبوا بإقامته كل عام لما له من فوائد كبيرة على الطلاب.