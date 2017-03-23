في يوم جميل منذ غيومه المتراكمة صباحا .. وحافلا بعطاء الجميع … حققت أسرة التوعية بثانوية أبو سفيان بن الحارث تميزاً ثقافياً ورياضياً على مستوى مدارس غرب الدمام مما انعكس إيجابا على نفوس الطلاب لتحقيق مراكز متقدمة
وتحدث الأستاذ ظافر القحطاني القائد التربوي لثانوية أبو سفيان حيث قال مدرستنا الحبيبة … هاهي اليوم تقطف ثمرة من ثمراتها الناضجة ممثلة في التوعية الإسلامية والتي فازت اليوم على مدارس القطاع في الجانبين الرياضي والثقافي في ملتقى جمعيات التوعية الاسلامية
الجدير بالذكر بأن ترتيب المدارس المشاركة في المسابقة أتى على النحو التالي :
1⃣ ابو سفيان بن الحارث
2⃣ الامام محمد بن سعود الثانوية
3⃣ عبدالله بن الزبير الثانوية
4⃣ عكاظ الثانوية
5⃣ الجهاد الثانوية
6⃣ الامير محمد بن فهد الثانوية
7⃣ القاسم بن محمد الثانوية
8⃣ الامير سعود بن نايف الثانوية
9⃣ الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية
🔟 الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية
1⃣1⃣ الامام نافع المدني
هذا واختتم القحطاني حديثه بالشكر حيث قال ” فالشكر للجميع لأن هذا ماهو إلا نتاج ثمرة الروح الأسرية ولاننسى الشكر لأخينا الهزبر محمد الدعجاني الذي خطط فأبدع وعمل فأثمر فله من الشكر أجزله … فلم يقف عدم وجود البنية التحتية من ملاعب أو إمكانات عائقا بل حولها محفزا فاجأ به جميع من حضر الملتقى … ولنا في سماء الإبداع بوجود الجميع طريقا معبدا باذن الله.
1⃣ ابو سفيان بن الحارث
2⃣ الامام محمد بن سعود الثانوية
3⃣ عبدالله بن الزبير الثانوية
4⃣ عكاظ الثانوية
5⃣ الجهاد الثانوية
6⃣ الامير محمد بن فهد الثانوية
7⃣ القاسم بن محمد الثانوية
8⃣ الامير سعود بن نايف الثانوية
9⃣ الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية
🔟 الامير سلطان بن عبدالعزيز الثانوية
1⃣1⃣ الامام نافع المدني
هذا واختتم القحطاني حديثه بالشكر حيث قال ” فالشكر للجميع لأن هذا ماهو إلا نتاج ثمرة الروح الأسرية ولاننسى الشكر لأخينا الهزبر محمد الدعجاني الذي خطط فأبدع وعمل فأثمر فله من الشكر أجزله … فلم يقف عدم وجود البنية التحتية من ملاعب أو إمكانات عائقا بل حولها محفزا فاجأ به جميع من حضر الملتقى … ولنا في سماء الإبداع بوجود الجميع طريقا معبدا باذن الله.