زار وفد من مكتب التعليم بأحد رفيدة التابع لإدارة التعليم بعسير ، إدارة التعليم في محافظة النماص يتقدمهم مدير المكتب بالنيابة الأستاذ عبدالله أبو عريف و14 مشرفاً تربوياً ,وذلك ضمن خطة الوزارة في تبادل الزيارات بين المناطق التعليمية .
وقد بدء الوفد جولته بزيارة مكتب التعليم بمحافظة تنومة ,وكان في استقبالهم مدير المكتب الأستاذ عبد القادر بن علي ومنسوبي المكتب وتم خلال الزيارة اطلاع الوفد على أعمال المكتب والبرامج المنفذة كما تم زيارة مجمع الحسين بن علي التعليمي التابع للمكتب وعدد من المواقع الأثرية هناك.
ثم توجه الوفد إلى زيارة إدارة التعليم بمحافظة النماص حيث كان في استقبالهم مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن عبد الرحمن آل قاسم , الذي رحب باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بالنماص بالوفد الزائر معبراً عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي امتداداً للتواصل بين منسوبي التعليم في مختلف المناطق والإدارات .
وبدوره شكر رئيس الوفد الأستاذ عبدالله أبو عريف , إدارة التعليم بالنماص ومكتب التعليم بتنومة, على حسن الاستقبال والحفاوة وأشاد بالجهود المميزة التي تقوم بها الإدارة ومكاتبها وما تقدمه من برامج تدريبية ومبادرات .
وأشار أبو عريف إلى أن زيارته وأعضاء الوفد إلى تعليم النماص تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها مؤخراً إدارة التعليم بعسير ومكاتبها إلى عدد من إدارات ومكاتب التعليم في مختلف المناطق بهدف الاطلاع على عدد من المنجزات والتجارب والمشاريع المنفذة وتبادل الخبرات من أجل المساهمة الفاعلة والمشتركة بتحقيق أهداف وزارة التعليم .
وفي نهاية الزيارة أبدى الطرفان استعدادهما لمد جسور التعاون فيما بينهما خدمة للميدان التعليمي وتطوير برامج وخطط إدارات التعليم ومكاتبها في منطقة عسير .