كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح يوم أمس الاربعاء بمكتبه بالإمارة ، وبحضور مديرعام التعليم بالنيابة الأستاذ سعد الجوني، ومدير إدارة الموهوبين الأستاذ يحيى عسيري، ومدير العلاقات العامة بتعليم المنطقة الأستاذ أحمد عائض ، كلا من الطالب عبدالعزيز بن يحيى الشهراني من ثانوية أبها الأولى الحاصل على المركز الثاني في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع2017” عن مشروعه “تحسين كفاءة وتكلفة نزع الكبريت المهدرج للثايوفين باستخدام مادة حفازة معدة من أكسيد الجرافين المدعم بجزيئات نانو الروثينيوم” , والطالب فيصل بن عبدالله الأحمري من ثانوية الأمير نايف بخميس مشيط الحاصل على ثلاث جوائز عن مشروعه ” جهاز استشعار المخاطر المحيطة”.
ورحّب سمو أمير منطقة عسير بالطالبين، متمنياً لهما مزيداً من التفوق والتقدم في كل ما قدّماه لخدمة الوطن، مقدماً الدعم للشباب الطموح لما يعود بالنفع على هذا الوطن الغالي وفي نهاية اللقاء قدّم سموه للطالبين المكافآت المالية والشهادات التقديرية .
بدوره ثمن الجوني ، هذه اللفتة من سموه الكريم ، ودعمه المتواصل والمستمر للإبداع والموهبة ، وتحفيزه الدائم للميدان التربوي.