دشن المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذ عبد الرحمن عوضة ، مبادرة التوأمة بين مدارس تطوير المسار الإشرافي والمسار التمكيني ، والذي عقد على مسرح مدارس أبها الأهلية بحضور قيادات مدارس تطوير أبها.
وأوضح عوضة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية الوطنية ، وتحسين الممارسات المهنية للعاملين في مدارس تطوير المسار التمكيني ، ونقل الخبرات من مدارس المسار الإشرافي إلى مدارس المسار التمكيني ، إضافة إلى دمج التقنية في التعليم عبر عدة وسائط تعليمية ، وإنشاء مراكز بحث علمي مصغرة في عينة من مدارس تطوير.
من جهته أشار مدير وحدة التطوير بتعليم المنطقة الأستاذ حسن العلكمي ، إلى الحاجة الماسة لتفعيل شبكات التعلم المهنية بين المدارس على المستوى المؤسسي ،وعلى المستوى الفردي لتكامل الخبرات ورفع الأداء، بما ينعكس على التحصيل الدراسي والسلوك التربوي للطلاب ، مشيرا إلى ن هذا الملتقى التعليمي يعد محورا هاما لتجويد الأداء المؤسسي ،والكفايات التدريسية بمدارس تطوير، مؤكدا أن المبادرة تقوم على إحداث نقلة نوعية في الممارسات المهنية لمدارس تطوير ” المسار الإشرافي ـ المسار التمكيني ” ، وتجويد وتطوير الأداء التعليمي والتربوي داخل أروقتها ، وانعكاس ذلك على المجتمع المحيط بها ، والتأثير في بقية المدارس.
وشهد اللقاء عرضا مرئيا لمبادرة التوأمة، وآلية تفعيلها، إضافة إلى ورشة عمل بناء الدليل الإجرائي لمبادرة التوأمة بين مدارس تطوير.