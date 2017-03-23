حصدت الإدارة العامة للتعليم بعسير جائزتين خليجيتين في منافسات جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للآداء التعليمي المتميز في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي الحالي.
وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ، أن الجائزة كانت من نصيب المتوسطة السابعة عشرة للبنات بخميس مشيط في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة بقيادة الأستاذة عيدة الأحمري ، و الطالبة مجد حسين القحطاني ، من الثانوية السادسة بخميس مشيط في فئة الطالبة المتميزة .
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان التهنئة للمدرسة الفائزة ، والطالبة وللقائمات على الجائزة ، لقاء ما تحقق .