علق وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى على ما أثير مؤخرًا حول قضية تعليق الدراسة في بعض المناطق وعدم تعليقها في مناطق أخرى نتيجة موجة الغبار التي شهدتها المملكة في الأيام القليلة الماضية قائلاً: «لدينا تنظيم أساسي واضح لآليات تعليق الدراسة ومنحنا كافة الصلاحيات في ذلك لمديري التعليم في المناطق، لاتخاذ قرار التعليق متى ما رأوا أن هناك أخطاراً تهدد سلامة الطلاب والطالبات». وقال العيسى: يعلم الجميع إن ما تم خلال الأيام القليلة الماضية من تعليق في بعض المناطق وعدم تعليق في مناطق أخرى خاضع للتقدير، حيث رأى بعض الزملاء أن سلامة الطلاب مهددة فيما لم ير البعض الآخر ذلك، ونحن في وزارة التعليم نتابع ما يجري وندعم زملاءنا لاتخاذ القرار المناسب.
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
وزير التعليم : منحنا مديري التعليم صلاحية تعليق الدراسة
وزير التعليم : منحنا مديري التعليم صلاحية تعليق الدراسة
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
لا يوجد وسوم
0 62
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=245650