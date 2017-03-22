برعاية مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ الحديث الشريف, على مستوى إدارات التعليم بمنطقة القصيم في دورتها الثانية عشر, والتي شارك فيه اثنا عشر طالبا من مختلف الإدارات التعليمية، التي تستضيفها إدارة تعليم الرس, بإشراف قسم التوعية الإسلامية بالإدارة.
وقد بدأ الحفل الختامي لهذه التصفيات بتلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلتها كلمة لرئيس قسم التوعية الإسلامية بالرس الأستاذ خالد الجدعي، شكر من خلالها ممثلي ورؤساء أقسام التوعية الإسلامية بإدارات التعليم على حضورهم وتفاعلهم, في هذا المحفل العظيم الذي نحتفي فيه بكوكبة من حفاظ السنة النبوية, مثمنا جهود زملائه مشرفي التوعية الإسلامية والقائمين على هذه التصفيات من لجان التحكيم. تلا ذلك عرض مرئي للمسابقة من إعداد مشرف التوعية الإسلامية الأستاذ: ثامر العطاالله, قبل أن تُعلن النتائج النهائية لهذه التصفيات, والتي أُقيمت على ثلاثة مستويات, ابتدائي ومتوسط وثانوي, وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
المستوى الابتدائي:
المركز الأول: الطالب عبادة مؤيد الخشة, من مدرسة الأندلس الأهلية بتعليم الرس.
المركز الثاني: الطالب إبراهيم خالد النفيسة من مدرسة يزيد بن القعقاع بالبدائع, تعليم القصيم.
المركز الثالث: الطالب عبدالله أحمد محمد من مدرسة شعبة بن عياش بتعليم المذنب.
المستوى المتوسط
المركز الأول: الطالب عبدالكريم عبدالرحمن قبلان, من متوسطة حكيم بن حزام بتعليم المذنب.
المركز الثاني: الطالب محمد نايف المطيري, من متوسطة العباس بتعليم الرس.
المركز الثالث: الطالب تركي خالد النفيسة, من متوسطة الكسائي بالبدائع, تعليم القصيم.
المستوى الثانوي:
المركز الأول: الطالب زياد محمود عمارة, من ثانوية الهلالية بتعليم البكيرية.
المركز الثاني: الطالب إبراهيم بكر مرسال من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بتعليم القصيم.
المركز الثالث: الطالب إبراهيم سعود المطيري من ثانوية القدس بتعليم الرس.
وقد كرَّم سعادة مدير التعليم بالرس جميع الفائزين والمشاركين, ورؤساء ومشرفي التوعية الإسلامية بالإدارات التعليمية بمنطقة القصيم, بحضور عدد من القيادات التربوية ومنسوبي إدارة تعليم الرس, وأولياء أمور الطلاب.
الجدير بالذكر أن هذه التصفيات لهذه المسابقة تقام كل عام, ويتأهل المركز الأول من كل مستوى إلى التصفيات النهائية, التي تقام على مستوى الوزارة وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة.
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اختتام فعاليات التصفيات النهائية على مستوى القصيم لمسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
برعاية مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ الحديث الشريف, على مستوى إدارات التعليم بمنطقة القصيم في دورتها الثانية عشر, والتي شارك فيه اثنا عشر طالبا من مختلف الإدارات التعليمية، التي تستضيفها إدارة تعليم الرس, بإشراف قسم التوعية الإسلامية بالإدارة.
برعاية مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ الحديث الشريف, على مستوى إدارات التعليم بمنطقة القصيم في دورتها الثانية عشر, والتي شارك فيه اثنا عشر طالبا من مختلف الإدارات التعليمية، التي تستضيفها إدارة تعليم الرس, بإشراف قسم التوعية الإسلامية بالإدارة.
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