حصدت طالبات الطائف المشاركات في المنافسة النهائية للمشروع الوطني الرسم والتصوير التشكيلي المقام بمحافظة الأحساء مراكز متقدمة على مستوى الوطن ، حيث حققت الطالبة هند فهد العتيبي من الثانوية 22 الميدالية الذهبية في الرسم ( عين على حدود الوطن ) فيما حصدت الميداليات الفضية .. الطالبة سارة محمد الأحمري من الثانوية 20 في ( حاضرنا لمستقبلنا ) ، و الطالبة وجود حميد السواط من الثانوية 36 عن البحث العلمي الذي قدمته .
وقد هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف د .محمد بن حسن الشمراني الطالبات على المستوى المشرف الذي حققنه ، مثنيا على مديرة إدارة نشاط الطالبات أ . فوزية الحارثي ومنسقة المشروع أ . صافية المطيري على دورهن الكبير وجهودهن الملموسة التي أسهمت بعد توفيق الله في التميز والوصول لهذا المستوى المشرف .