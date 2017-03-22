طبع مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي قبلةً على رأس مدير ثانوية الحسين بن علي أمام طلاب المدرسة في الطابور الصباحي، بعد حصول المدرسة على المركز الأول خليجيا بجائزة الشيخ حمدان.
وحصدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة وفقا لـ”سبق” مقعدين متقدمين في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بعد أن حققت مدرسة الحسين بن علي الثانوية المركز الأول في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة وحقق المعلم علي بن خلف الزهراني المركز الأول في فئة المعلم المتميز, وذلك بعد منافسة شاركت فيها إدارات التعليم على مستوى دول الخليج العربي.
ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي التهنئة بهذا المنجز التعليمي الذي يعد مفخرة لمكة المكرمة وتعليمها إلى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يرعى بفكره ودعمه التميز والمتميزين ويبث روح المنافسة الشريفة في كافة الجهات والقطاعات بالمنطقة للوصول إلى العالم الأول بالتميز والعمل المتقن .
وخص المدير العام للتعليم بالتهنئة وزارة التعليم ممثلة في وزيرها الدكتور أحمد العيسى، وقال: سعادتنا غامرة بهذا الإنجاز المستحق لمكة المكرمة بالحضور الدائم في الجوائز العالمية كدليل على عطاء المخلصين من الزملاء في الميدان التربوي والتعليمي وهنا فرصة لأزف التهنئة الصادقة لمعالي الوزير الدكتور أحمد العيسى الذي لا يدخر جهدا في الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأضاف: الشكر موصولا للزملاء في مدرسة الحسين بن علي الثانوية التي تعد فعلا أنموذجا يحتذى به ومنارة عطاء مشرقة ومشرفة وكذلك الشكر للزميل المعلم القدير علي بن خلف الزهراني وتكريمه غير مستغرب لانه من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمؤمنة برسالتها.
وأردف: كل أملنا أن تسهم هذه الجائزة في الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي في أطهر البقاع مكة المكرمة ليكون منارة تميز تشع في سماء الإبداع العالمي.
من ناحيته، قال قائد مدرسة الحسين بن علي عبدالله بن حباب النفيعي: الفوز يرجع إلى توفيق الله ثم تكامل الجهود بين الميدان والإدارة العامة للتعليم.
وأضاف: لقيد حظينا بالدعم اللامحدود من قيادات التعليم في مكة المكرمة ووصلنا للغاية المنشودة وهي التميز المحلي ومن ثم التميز الدولي وهذا منجز يسجل في تاريخ المدرسة وكل منسوبيها من طلاب وكوادر إدارية وتعليمية ومكة المكرمة تستحق منا الوفاء والعمل بكل انتماء لتكون الأولى دوما.