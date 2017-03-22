أنهى مكتب التعليم بشرق الدمام الاختبار التحريري واختبار مهارات الحاسب اليوم الثلاثاء 1438/6/22هـ للمتقدمين للوظائف التعليمية داخل المدرسة من شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1437/1438هـ
(رائد نشاط – أمين مصادر – مرشد طلابي – وكيل مدرسة – قائد مدرسة) من كافة مدارس قطاع التعليم بشرق الدمام وذلك بمقر مدرسة شمس الجزيرة بالدمام والبالغ عددهم 59 مرشحاً.
ولفت مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد أمبارك الزهراني أن المكتب أكمل كافة الإستعدادات مبكرًا، حيث تم تشكيل لجنة من المشرفين التربويين للإشراف على سير الإختبار للمتقدمين للوظائف التعليمية داخل المدرسة معربًا عن شكره لجهود المشرفين التربويين وقادة مدرسة شمس الجزيرة الأهلية في تهيئة الأجواء المناسبة للمرشحين ليتمكنوا من أداء اختباراتهم وسط أجواء مناسبة ومريحة ، مؤكدًا أنه سيتم إعلان أسماء المجتازين للإختبار خلال الأيام القادمة تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية.