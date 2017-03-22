أقامت وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الدمام برئاسة الأستاذ أنور أبو فلاسة اللقاء الثاني لرواد النشاط خلال الفصل الدراسي الثاني ، وذلك بمدرسة التطوير الأهلية -القسم الثانوي ، وتضمن جدول الأعمال إقامة ورشة عمل تدريبية لمتابعة تطبيق ساعة النشاط وتحديد الإحتياجات التدريبية لرواد النشاط بالإضافة إلى أهمية النشر الإعلامي للأنشطة الطلابية و دور الإعلام بإبراز النشاطات والبرامج المنفذة بالمدارس وبثها عن طريق القنوات الإعلامية المختلفة .
بالإضافة إلى مناقشة كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لمكتب التعليم ونشر البرامج والأخبار التي تنفذها المدارس عن طريق الرقم الوزاري للمدرسة لتسجيل الدخول .
وكشف الأستاذ انور أبو فلاسة الستار عن مشروع” المدارس المحفزة” الذي تطرق إليه بالإجتماع الماضي وهو المشروع المساند والمحفز للمدارس من خلال تنفيذ ومتابعة ساعة النشاط حيث تم تشكيل اللجان وعملت كل مجموعة بإعداد البرامج المقترحة مع وضع آلية التنفيذ كمرحلة أولى من المشروع حيث إنه سينطبق على مدارس معينة ويتم تقييمها من خلال اللجان التي ستساند وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم شرق الدمام .
وفي نهاية اللقاء قدمت كل لجنة مقترحاتها بالنسبة للبرامج التي ستعرض على إدارة النشاط الطلابي حيث ستتم دراستها ومناقشتها لانطلاقة مشروع المدارس المحفزة الذي يعد الأول من نوعه ويقدمه مكتب تعليم شرق الدمام كخطة أولى لتطبيق ساعة نشاط فعالة بشكل ذكي ومنظم .