إفتتح مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية الأستاذ محمد الهاجري نادي الطلاب التحفيزي التربوي “كنوز” بمدرسة المرجان الإبتدائية.
وكان باستقباله قائد المدرسة الأستاذ عمر بن عبيدالله الغامدي ، يرافقه جمعٌ من المعلمين والطلاب .
وصرح الهاجري بأن الهدف من إنشاء المقر هو إيجاد بيئة جاذبة للطلاب لتفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم ، وأن مثل هذه المقرات ليس الغرض منها مكافئة الطلاب وتحفيزهم فقط فهي تمثل بيئة تربوية فاعلة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنميتها.
وأضاف أننا نسعى دائماً لتوفير المكان المناسب ليس للطالب فقط وإنما كذلك للمعلمين. حيث أنشأنا العديد من النوادي للمعلمين بمدارسنا بالتعاون مع بعض الشركات.