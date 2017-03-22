كرم مدير الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية الأستاذ عبدالعزيز المسند وبحضور مدير الخدمات التعليمية الأستاذ محمد الهاجري المدارس الفائزة بمسابقة “أنت تقدر ” صباح اليوم الأربعاء .
الجدير بالذكر أن المسابقة هي إحدى مبادرات الخدمات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز وغرس المبادئ النبيلة في نفوس الطلاب كذلك أهمية العمل التطوعي من خلال عدة منافسات ترتكز على مجهودات الطلاب .
وجاءت النتائج على النحو التالي :
حصول مدرسة هجر الإبتدائية ومدرسة نجد المتوسطة على المركز الأول على مستوى مدارس الهيئة الملكية.