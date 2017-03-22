نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، دشن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور راشد الغياض في مقر وزارة التعليم دوري المدارس لكرة القدم للمرحلة الثانوية للعام الحالي، التي ستقام تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على ملعب وزارة التعليم في جدة في الـ 27 من جمادي الآخر الجاري وتستمر حتى السابع من رجب القادم.
وتطرق رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور راشد الغياض في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أهداف الوزارة من تنظيم البطولة وأثرها الإيجابي على الطلاب وتنمية مهاراتهم الرياضية، ودعم النشاط الرياضي لدى الطلاب في مختلف مراحلهم التعليمية.
وقال الغياض: “البطولة تسهم في بث روح المنافسة الشريفة في نفوس الطلاب، والتحلي بالروح الرياضية العالية، وتسعى الوزارة من خلال هذه البطولة إلى زيادة مساحة مشاركة طلاب التعليم العام في الأنشطة الرياضية والبدنية، إضافة إلى متابعة المواهب الطلابية ومواكبتها، الأمر الذي يسهم في دعم الرياضة السعودية سواءً أندية أو منتخبات”.
وأضاف أن البطولة وغيرها من البطولات المدرسية تساهم في تحقيق الأهداف التي رسمتها وزارة التعليم تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 16 إدارة تعليمية في المحافظات والمناطق.
وتابع الغياض: “يعمل الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإقامة أولمبياد سعودي خاص بالرياضة المدرسية سنوياً، وكذلك أولمبياد للرياضة المدرسية على مستوى الخليج بالتعاون مع مكتب التربية العربي في نهاية السنة الميلادية الحالية”.
ولفت إلى أن الاتحاد يطمح من خلال دوري المدارس إلى إيجاد بطولة منافسة لدوري الدرجة الأولى على مستوى المملكة، وأن يكون قاعدة تنطلق منها المواهب الرياضية السعودية في جميع الألعاب.