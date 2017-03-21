خطفت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة مقعدين متقدمين في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بعد أن حققت مدرسة الحسين بن علي الثانوية المركز الأول في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة وحقق المعلم علي بن خلف الزهراني المركز الأول في فئة المعلم المتميز وذلك بعد منافسة شاركت فيها إدارات التعليم على مستوى دول الخليج العربي .
ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي التهنئة بهذا المنجز التعليمي الذي يعد مفخرة لمكة المكرمة وتعليمها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي يرعى بفكره ودعمه التميز والمتميزين ويبث روح المنافسة الشريفة في كافة الجهات والقطاعات بالمنطقة للوصول إلى العالم الأول بالتميز والعمل المتقن وما تحقيق هذا الإنجاز إلى تحقيقا لهذه الرؤية التي تؤمن بأن لا مكان لغير المتميزين في المرحلة المقبلة .
كما خص المدير العام للتعليم بالتهنئة وزارة التعليم ممثلة في وزيرها الدكتور أحمد العيسى وقال الحارثي : ” سعادتنا غامرة بهذا الإنجاز المستحق لمكة المكرمة بالحضور الدائم في الجوائز العالمية كدليل على عطاء المخلصين من الزملاء في الميدان التربوي والتعليمي وهنا فرصة لأزف التهنئة الصادقة لمعالي الوزير الدكتور أحمد العيسى الذي لا يؤلوا جهدا في الارتقاء بالعملية التعليمية وكذلك الشكر موصولا للزملاء في مدرسة الحسين بن علي الثانوية التي تعد فعلا أنموذجا يحتذى به ومنارة عطاء مشرقة ومشرفة وكذلك الشكر للزميل المعلم القدير علي بن خلف الزهراني وتكريمه غير مستغرب لانه من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمؤمنة برسالتها وكل أملنا أن تسهم هذه الجائزة في الارتقاء بالعمل التربوي والتعليمي في أطهر البقاع مكة المكرمة ليكون منارة تميز تشع في سماء الإبداع العالمي ” .
إلى ذلك ارجع قائد مدرسة الحسين بن علي عبدالله بن حباب النفيعي الفوز إلى توفيق الله ثم تكامل الجهود بين الميدان والإدارة العامة للتعليم وقال : ” حظينا بالدعم اللامحدود من قيادات التعليم في مكة المكرمة ووصلنا للغاية المنشودة وهي التميز المحلي ومن ثم التميز الدولي وهذا منجز يسجل في تاريخ المدرسة وكل منسوبيها من طلاب وكوادر إدارية وتعليمية ومكة المكرمة تستحق منا الوفاء والعمل بكل انتماء لتكون الأولى دوما “.