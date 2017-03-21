هنأ مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي
كلاً من قائد ثانوية الحسين بن علي الأستاذ عبد الله بن حباب النفيعي لحصول مدرسته على المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها التاسعة عشرة للعام الدراسي الحالي عن فئة “المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة” ، كما قدم التهنئة للمعلم علي بن خلف الزهراني من مدرسة الإمام الطبري على المركز الأول على مستوى معلمي دول مجلس التعاون الخليجي بفئة ( المعلم المتميز )، مؤكدا على أن فوز تعليم مكة المكرمة جاء نتيجة جهد مثمر وعمل دؤوب وتفاني وإخلاص ومثابرة غير مستغربة على أبناء مكة المخلصين .
كما تحدث عن دور الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي قائلاً لقد أخذنا على عاتقنا في تعليم مكة المكرمة المضي قدما في ميدان التميز، وتجسيد العمل المؤسسي في الميدان التربوي، وسعينا حثيثاً في التطوير الشامل والمتوازن، تحقيقاً لتوجه الوزارة في ذلك، ومنها الاستفادة من جوائز التميز التي تعنى بتحسين وتطوير الممارسات التربوية والتعليمية، وتوظيف معاييرها لتحسين البيئة التربوية والتعليمية بكافة مجلاتها.
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صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
هنأ مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي
هنأ مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي
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