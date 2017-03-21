استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة المتابعة والقضايا التربوية البرنامج التدريبي بعنوان ( تهيئة مشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية ) وذلك من يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٦/٢٢ هٰـ . نفذه مدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني أيمن حولدار بعنوان ( التحقيق الإداري ولائحة تأديب الموظفين ) تحت إشراف مديرة إدارة المتابعة والقضايا التربوية ليلى عوض سالم الحضرمي .
استهدف البرنامج ١١ مشرفة تربوية بإدارة المتابعة والقضايا التربوية وذلك بهدف تنمية النمو المهني للمتدربات وتهييئتهن للخوض في قضايا الميدان التربوي بفاعلية وتكوين علاقات عمل إيجابية من قبل المتدربات مع زميلات المهنة وتحديد أهداف الإشراف التربوي والتمييز بين أساليبه وتطبيق التحقيق الإداري بالطريقة الصحيحة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ اللقاءات والاجتماعات وتنفيذ ضمانات التحقق وفق قواعدها الأساسية ومناقشة آلية ضبط الدوام والتعامل مع المنقطعات واستخدام استمارة قضية استكمال الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر وفق الأسس المطلوبة وتحديد الإجراءات العامة في التعامل مع القضايا .
حيث تطرق المستشار القانوني أيمن في ورقته إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى تنمية قدرة المشرفات على إجراء التحقيق وفقاً للضوابط والأصول النظامية ، حيث قام بتوضيح مفهوم التحقيق الإداري والتعريف بأهدافه وتسليط الضوء على إجراءات التحقيق الإداري ، مبيناً الفرق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي ، مشيراً إلى صفات المحقق الإداري ومستعرضاً بعض التدريبات والأنشطة من خلال المذكرة المقدمة من قبل البرنامج.