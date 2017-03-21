عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكتب التعليم بالجموم، على مدى يومين من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء 14-15/ 6/1438 هـ، الورشة التدريبية تحت عنوان ( مهارات فطن الشخصية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية )، بمقر مكتب التعليم بالجموم، نفذته مشرفات الصفوف الأولية، بهدف الوقوف على أهمية المرحلة الابتدائية في حياة الفرد، وتحديد أهم خصائص النمو والموازنة بين خصائص النمو العقلي والوجداني لدى طالبات الصفوف الأولية والصفوف العليا، والذي يعد من أهم المرتكزات الرئيسة في حياة الطالبات، فمن خلال تعلمهن المهارة تتمكن من ترشيد سلوكهن وضبطه، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لديهن مما يحقق لهن التوافق والانسجام، كما جرى خلالها تناول شرح أهداف البرنامج لميسرات فطن، ومعرفة أسباب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طالبات المرحلة الابتدائية، وتحويل المهارة الشخصية والاجتماعية من سلوك يدرس إلى سلوك تمارسه الطالبات في حياتهن ، واختتم البرنامج بعرض أعمال المتدربات .
جدير بالذكر أن الورشة استهدف بها ميسرات فطن بالمرحلة الابتدائية بالجموم، و عددهن 26 متدربة .
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١١ مشرفة تربوية في البرنامج التدريبي ( تهيئة مشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية ) بتعليم مكة
ورشة تدريبية عن مهارات فطن الشخصية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية بتعليم الجموم
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكتب التعليم بالجموم، على مدى يومين من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء 14-15/ 6/1438 هـ، الورشة التدريبية تحت عنوان ( مهارات فطن الشخصية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية )، بمقر مكتب التعليم بالجموم، نفذته مشرفات الصفوف الأولية، بهدف الوقوف على أهمية المرحلة الابتدائية في حياة الفرد، وتحديد أهم خصائص النمو والموازنة بين خصائص النمو العقلي والوجداني لدى طالبات الصفوف الأولية والصفوف العليا، والذي يعد من أهم المرتكزات الرئيسة في حياة الطالبات، فمن خلال تعلمهن المهارة تتمكن من ترشيد سلوكهن وضبطه، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لديهن مما يحقق لهن التوافق والانسجام، كما جرى خلالها تناول شرح أهداف البرنامج لميسرات فطن، ومعرفة أسباب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طالبات المرحلة الابتدائية، وتحويل المهارة الشخصية والاجتماعية من سلوك يدرس إلى سلوك تمارسه الطالبات في حياتهن ، واختتم البرنامج بعرض أعمال المتدربات .
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكتب التعليم بالجموم، على مدى يومين من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء 14-15/ 6/1438 هـ، الورشة التدريبية تحت عنوان ( مهارات فطن الشخصية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية )، بمقر مكتب التعليم بالجموم، نفذته مشرفات الصفوف الأولية، بهدف الوقوف على أهمية المرحلة الابتدائية في حياة الفرد، وتحديد أهم خصائص النمو والموازنة بين خصائص النمو العقلي والوجداني لدى طالبات الصفوف الأولية والصفوف العليا، والذي يعد من أهم المرتكزات الرئيسة في حياة الطالبات، فمن خلال تعلمهن المهارة تتمكن من ترشيد سلوكهن وضبطه، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لديهن مما يحقق لهن التوافق والانسجام، كما جرى خلالها تناول شرح أهداف البرنامج لميسرات فطن، ومعرفة أسباب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طالبات المرحلة الابتدائية، وتحويل المهارة الشخصية والاجتماعية من سلوك يدرس إلى سلوك تمارسه الطالبات في حياتهن ، واختتم البرنامج بعرض أعمال المتدربات .
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