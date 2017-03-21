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أطلق مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم ” الثلاثاء ” مسابقة “فنون جدة” ضمن مبادرات الادارة لتفعيل مشروع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل “كيف نكون قدوة” .
المسابقة الفنية اقيمت بمنتزه الشراع بمشاركة اكثر من ٢٥٠ طالبا وطالبة و بحضور مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر وعدد من كبار الفنانين التشكيليين والكتاب والمثقفين والإعلاميين .
وقام الثقفي ومرافقوه بجولة اطلعوا خلالها على محتويات المعرض المصاحب للمسابقة والتي تنوعت مابين المرسم الحر للطلاب والطالبات والفنانين التشكيليين الذين توحدت أعمالهم الفنية في مجال واحد وهو دور القدوة تماشيا مع مشروع ” كيف نكون قدوة ” حيث استمع مدير تعليم جدة لشرح عن مضمون تلك الأعمال التشكيلية ، حيث أكد أن ماشاهده من أعمال فنية هي ترجمة تعكس أهداف مشروع ” كيف نكون قدوة ” الذي يحمل سمو الأهداف وجميل الصفات مثمنا جهود مكتب ومدارس مكتب التعليم بالنسيم بقيادة الدكتور سعود السلمي واصفا أعمال الطلاب بالراقية و الواعدة كما قدم شكره للشيخ عبدالرحمن فقيه لاستضافته ودعمه للمسابقة .
هذا و اقيم على هامش المسابقة ورشة فنية لعدد من الفنانين التشكيلين منهم محمد عسيري وعبدوالفائز وفايز ابو هريس .
وفِي ختام الجولة قام الثقفي بتكريم الفنانين التشكيليين المشاركين في المعرض بالإضافة لتكريم مدير فرع وزارة الثقافة والاعلام بمنطقة مكة سابقا الدكتور سعود الشيخي