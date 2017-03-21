احتفى مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الثلاثاء ٢٢-٦-١٤٣٨ وذلك بالصالة الرياضية بمتوسطتي ناصر الدين الألباني وأبي بكر ابن عياش لتحفيظ القرآن الكريم بحضور سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي ومساعديه للشؤون التعليمية الأستاذ بندر المعبدي وللشؤون المدرسية الأستاذ خالد الحربي بتكريم كوكبة متميزة من الطلاب المتفوقين في نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول برعاية من مؤسسة باغانم للتجارة والصناعة
و قد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها نشيد جماعي وكلمة الطلاب المتفوقين ثم ارتجل مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ خالد الحربي كلمةموجهةللطلاب المتفوقين حثهم وشجعهم بعبارات تحفيزية وقدم شكره لقادة المدارس وللمعلمين ومرشدي الطلاب بمدارس المحافظة وخص بالشكر الأستاذ حسين المعبدي قائد متوسطة رجاء بن حيوة منسق الحفل والأستاذ حسن الزهراني قائد المدرسة المستضيفة للحفل على حسن التنظيم والاستعداد ومؤسسة باغانم على رعايتها للحفل و بعد ذلك قدمت مسرحية بعنوان كيف تكون قدوة؟ وفي ختام الحفل تم تكريم ممثل مؤسسة باغانم راعي الحفل و مدير المكتب ومساعديه وقادة المدارس بالمحافظة والكوكبة المتميزة من الطلاب ثم التقطت صورة تذكارية للطلاب المتفوقين مع مدير مكتب التعليم ببحرة شارك في الحفل بعض من الدوائر الحكومية بالمحافظة وعدد من أولياء الأمور وقام بتغطية اللقاء المنسق الإعلامي الأستاذ خالد الجهني .