صدر قرار المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبو هاشم الشريف بإنشاء قسم الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ويرتبط تنظيميا بمساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية , في حين يرتبط به وحدتان هما وحدة البرامج الصحية المدرسية و وحدة الخدمات الصحية المدرسية المساندة . كما صدر قرار مدير التعليم بتكليف الأستاذة هيفاء بنت سليمان الأميلس مديراً لهذا القسم. وأعربت الأميلس عن شكرها وتقديرها لمدير التعليم على ثقته, مؤكدة على أن هذه الثقة ستكون حافزاً لتحقيق التطلعات المنشودة من إنشاء هذا القسم لخدمة الميدان التعليمي.
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مدير تعليم تبوك يعتمد قسم للشؤون الصحية بتعليم تبوك
مدير تعليم تبوك يعتمد قسم للشؤون الصحية بتعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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