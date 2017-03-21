فتحت الجهات الأمنية في الرياض تحقيقًا موسَّعًا، بعد قيام مجهول باقتحام مدرسة بنات غرب العاصمة، ومحاولته التهجُّم على منسوبات المدرسة؛ وهو ما أحدث حالة من الذعر والهلع بين أوساط الطالبات والمعلمات.
وقالت إحدى المعلمات إنهن تفاجأن بدخول هذا الشخص ومحاولته الاعتداء على المستخدمة إلا أن زميلاتها من المعلمات هاجمن المعتدي بعدد من الكراسي مما أدى إلى هروبه.
وقد ذكر المتحدث الإعلامي بإدارة التعليم بالرياض الاستاذ علي الغامدي لـ “الوئام” الحادثة وقعت بدخول رجل إلى المدرسة ٣٥١ الابتدائية وذلك عند الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا، واتجه إلى إحدى المستخدمات محاولاً الاعتداء عليها، وعند مشاهدته من قبل إحدى المعلمات بدأت بالصراخ عليه دون جدوى، مما جعل بعض المعلمات يتهجمن عليه بهدف إبعاده عن المستخدمة، مما اضطرهن لضربه بما توفر لديهن، مما أجبره على الهرب، بعد عجزه عن صد هجمات المعلمات عليه.
وتابع أنه تواجدت الدوريات الأمنية، ومدير قسم الأمن المدرسي، ومندوب الأمن المدرسي، بالإضافة لعدد من القيادات التعليمية، كمديرة مكتب البديعة، ومديرة إدارة الإشراف بنات، لمتابعة الموضوع عن كثب، علمًا بأن الحادثة محل اهتمام الجهات الأمنية، ومتابعة إدارة التعليم.
وأضاف أنه صدر قرار بإبعاد الحارس عن المدرسة، وتزويد المدرسة بحارس آخر، إلى أن تستكمل باقي التحقيقات الأمنية والإدارية في الموضوع، مضيفًا أن الهدوء عاد للمدرسة بحمد الله، بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعديات.