تمكنت ابتدائية الجزيرة بخميس مشيط من تحويل فصولها الدراسية التقليدية إلى قاعات تفاعلية ذكية، تسهم في تقديم مستوى تعليمي معرفي بشكل أفضل في جميع فصول المدرسة ، لتصبح بذلك مدرسة رقمية ، توفر بيئة تعليمية ذكية وجاذبة ، وذلك ضمن مشروع التحول الإلكتروني في نظامِ بيئةِ التعلُّمِ ، ومشروع تطوير المدارس.
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية بمكتب تعليم الخميس الأستاذ معيض آل عمير ، أن مشروع المدرسة الرقمية يأتي ضمن الخطط التطويرية في مجال التحول الإلكتروني ، وفقا لنظام مرحلي يراعي الاحتياج والجودة وفاعلية التطبيق، واستقرار الخطط الدراسية، مثمنا بدوره جهود فريق العمل بالمدرسة ، على العناية بالبيئة المدرسية والصفية، وما قدمته إدارة المدرسة من تفعيل للشراكة المجتمعية ، وما يقدم للطلاب من أنشطة صفية ولا صفية بما يخدم العملية التعليمية التربوية.
من جهته أكد قائد المدرسة الأستاذ محمد الصامطي ، أن المشروع نجح في تحويل الفصول التقليدية إلى قاعات ذكية تفعالية ، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تتمثل في إنشاء منصة تحتوي على جهاز حاسب ،وشاشة عرض وشاشة تحكم ،تهدف إلى ربط جميع وسائل التعلم الإلكترونية في الفصل”البروجكتر والسبورة الذكية ،والنظام الصوتي” وتمكين المعلم من التحكم في هذه الوسائل لتسهيل وتوفير المرونة خلال عملية التعلم، منوها إلى أنه تم عقد دورا ت تدريبية للمعلمين على كيفية استخدامها.