اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي, تشكيل لجنة المبادرات النوعية حرصا على تعزيز الإبداع والتميز.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الاستاذ /عبدالله الشهري أن اللجنة المشكلة من 11 عضوا وتضم عدد من القيادات التعليمية من إدارات وأقسام الإدارة وقائدي المدارس, ستتولى مهام حصر المبادرات النوعية ودراستها, بالإضافة إلى تشجيع المشاركات والمبادرات التي تخدم المجتمع, واقتراح المبادرات التي تسهم في تحقيق التكامل مع الإدارات والمدارس والمجتمع حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
وأضاف الشهري “أنه تم توجيه مديري مكاتب التعليم والإدارات وقادة المدارس الداخلية إلى ضرورة تكليف منسقا للمبادرات النوعية بتعبئة الاستمارة الخاصة بحصر وتوثيق المبادرات النوعية, مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه المبادرات النوعية في تطوير الأداء التعليمي وتحسين الخدمات التربوية, فضلا عن النتائج المرجوة من تلك المبادرات في تقديم خدمات عالية الجودة للطلاب والطالبات بما يتواءم مع المستجدات المحيطة.