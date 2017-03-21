تنفذ الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة التوعية الإسلامية عددا من البرامج والمبادرات النوعية على مدار العام ، والتي تعنى بالعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ، إضافة إلى البحوث العلمية ،وإثراء المعرفة الشرعية لدى الطلاب ، وتوعيتهم ضد الأفكار المنحرفة والمخالفة للكتاب والسنة ، والدخيلة على المجتمع , إلى جانب تعزيز مبدأ الوسطية لديهم.
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة بالنيابة الأستاذ سعد الجوني ، أن برامج التوعية الإسلامية تعد ركيزة أساسية ،لتحصين الطلاب والمجتمع التعليمي بأسره من الأفكار الدخيلة ، إضافة إلى تعزيز ارتباطه بالقرآن الكريم ، والسنة النبوية ، من خلال ما يقدم في أروقتها من مناشط وبرامج إثرائية ، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاحات عبر مدارس المنطقة في العام الدراسي الماضي في ما يخص مجالات مسابقات التوعية الإسلامية الوزارية ، يعد وساما على صدر كل فرد من منسوبي تعليم عسير، متطلعا لتحقيق المزيد من النجاحات والمراكز المتقدمة .
من جهته أكد مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير الأستاذ محمد الخبراني، أن إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير تعمل وفق برنامج زمني مرسوم لكل فصل دراسي، يتضمن العديد من البرامج الإثرائية والأنشطة والمسابقات ،و الملتقيات الطلابية والحملات التوعوية ، مشيرا إلى أن من أهم المسابقات العلمية مسابقة “تدبر” وهي مسابقة وزارية تختص بالقرآن الكريم والسنة النبوية ، والعلوم الشرعية المختلفة ، ولها عدة فروع في القرآن الكريم من بينها ثمانية مستويات للطلاب ، وستة مستويات للمعلمين ، و في فرع الحديث النبوي ستة مستويات للطلاب ، وأربعة مستويات للمعلمين ، بينما لها فروع في السيرة النبوية من بينها ثلاثة مستويات ، وفي البحوث العلمية فرعين ،و فرع للمعلمين والموظفين ، وفرع طلاب .
وبيَّن خبراني أنه قد تم تنفيذ المسابقة حسب الخطة المعدة من قبل الإدارة العامة للتوعية الإسلامية على أربع مراحل ، بدأت التصفيات على مستوى المدرسة ، ثم على مستوى مكاتب التعليم “أبها , وخميس مشيط , وأحد رفيدة ” واختتمت على مستوى الإدارة العامة ، على أن تم ترشيح الطلاب الأوائل للتنافس على مستوى المملكة بمنطقة مكة المكرمة .
وحول مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ العالمية في السنة النبوية ، وعلومها ، فرع حفظ الحديث النبوي قال أن المسابقة تجرى على أربع مراحل ، تبدأ من المدرسة ، ثم على مستوى مكاتب التعليم ، فعلى مستوى محافظات منطقة عسير ، إلى أن تختتم في المقر الدائم للجائزة بالمدينة المنورة ، وتنفذ حسب المراحل الدراسية للتعليم العام ، من خلال حفظ 100 حديثا للمرحلة الابتدائية ، وحفظ 250 حديثا للمرحلة المتوسطة ، وحفظ 500 حديث للمرحلة الثانوية ، وأكد أن تعليم منطقة عسير حصد المركز الرابع في المرحلتين الابتدائية ، والمتوسطة خلال إقامة المسابقة العام الدراسي الماضي.
وحول مسابقة الهيئة العالمية لحفظ القرآن الكريم ـ والمخصصة لمدارس التحفيظ ـ أوضح أنها تنفذ كذلك على ثلاث مراحل ، على مستوى المدرسة ، فمستوى الإدارة ، ثم تختتم في مكان مقر الجائزة في محافظة جدة ، وتسير حسب الخطة المعتمدة من الإدارة العامة للتوعية الإسلامية بالوزارة وفق مستويات المسابقة الثلاثة في كلا من فرعها الأول في القرآن كاملا للمرحلة الثانوية ، وفرعها الثاني في القرآن كاملا للمرحلة المتوسطة ، فيما فرعها الثالث في خمسة عشر جزءً للمرحلة الابتدائية ، وقد حصدت المنطقة المركز الثالث في المرحلة المتوسطة ، والمركز الرابع في المرحلة الابتدائية خلال إقامة المسابقة العام الدراسي المنصرم .
وأكد الخبراني أن تعليم المنطقة يعمل بخطى حثيثة على تطوير العمل الإداري ، والتعليمي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم ، والذي يستهدف فئة قيادات مدارس التحفيظ ، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 28 قائدا ، إضافة إلى عقد دورة في القاعدة النورانية تستهدف شريحة معلمي القرآن الكريم بالصفوف الأولية بمدارس التحفيظ ، مشيرا إلى إقامة برنامج ” تحسين وتجويد تلاوة وحفظ معلم القرآن الكريم” ، إضافة إلى العمل على تنفيذ برامج ومجالات أخرى مثل مجال ” إثراء “، والذي تهدف فكرته إلى إثراء المعرفة الشرعية لدى الطلاب ، وتوعيتهم ضد الأفكار المنحرفة والمخالفة للكتاب والسنة ، والدخيلة على المجتمع , إلى جانب تعزيز مبدأ الوسطية لديهم ، والذي استفاد منه خلال الفترة الماضية نحو 113 طالبا ، و23 معلما ومشرفا تربويا .
ونوه الخبراني إلى أن إدارة التوعية الإسلامية بتعليم المنطقة تنفذ العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى إثراء المعرفة الشرعية لكافة مكونات المجتمع في القرى والهجر استفاد منها أكثر من 850 شخصا ، إضافة إلى برامج المراكز الإثرائية للتوعية الإسلامية ، حيث تم تنفيذ العديد منها كالدورات التدريبية للطلاب والمعلمين وقادة المدارس ، وإقامة المسابقات الوزارية ، بالإضافة إلى أكثر من 185 محاضرة في مواضيع تختص بالأمن الفكري والسلوكي ، وإنتاج سلسلة التوعية الفكرية طوال العام .