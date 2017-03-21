نفذ مكتب التعليم بالجربة التابع للإدارة العامة لتعليم نجران ممثلا بقسم الشؤون الإدارية النسائي برنامج إدارة المكاتب وتنظيم المستودعات ، وذكرت مديرة القسم فاطمة هادي ال دويس أن ذلك يأتي ذلك ضمن مشروع تدريب الإداريات والذي ينظمه القسم النسائي بإدارة التخطيط والتطوير ، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام بحضور متدربة من مدارس المنطقة ، بقاعة إدارة الموهوبات .
هذا وقد تحدثت آل دويس عن المستودعات من حيث التعريف والإدارة ، ووظيفة التخزين وأهدافه ونظامه ، ووظيفة الأمين له ، وتصميم واعتبارات المستودع والتخطيط الداخلي ، والأوعية المخزونية ومستلزماتها ، وأمن وسلامة المستودعات ، والمستودع المدرسي من حيث الإجراءات العامة وصراف أصناف المخزون ، وقيد ونقل العهد ، وفقدان أو تلف الأصناف ، كما شرحت كيفية التخلص من رجيع المدارس من العهد ، وإرجاع الأصناف إلى المستودعات ، وجرد الأصناف ، وترتيب وشروط المستودعات ، وتطرقت إلى المستودعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من المادة 1 الى المادة 22 ، والرقابة على المخزون ، والتعامل مع جرد وفقدان الأصناف والراكدة والمكدسة منها ، أحكام عامة ، وأشارت أل دويس أن البرنامج يتضمن كذلك أدوات المكتب والسكرتارية ، تنظيم الملفات والأرشفة الالكترونية ، الاتصالات الإدارية .