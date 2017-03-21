افتتح مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم بحضور مساعديه وقادة المعهد يوم الأحد الماضي مهرجان السوق الحر بالقسم الثانوي الذي يحمل شعار (مهنتي بيدي ) الذي نظمه النشاط الطلابي بالقسم ، وكان في استقبالهم قائد القسم الأستاذ عبدالعزيز الجويزع ، حيث تجول الطخيم في مرافق السوق التي ضمت مبيعات غذائية ومنتجات منزلية متنوعة ضمن الاشتراطات النظامية والصحية للبيع، واستمعوا إلى شرح لمحتويات ومبيعات السوق من قبل الطلاب المشاركين الذين لفتوا النظر في أدائهم وحسن تعاملهم ، ويستهدف السوق تنمية دافعية الطلاب للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات وتعزيز ثقافة البيع والشراء ،وخلال حفل الافتتاح قام الطخيم بتلقين الشهادة لأحد الوافدين من الجنسية الفلبينية بحضور داعية المكتب التعاوني بغرب الديرة .
وفي كلمة لقائد القسم أشاد بجهود النشاط الطلابي ممثلاً في رائد النشاط سالم بانقيطة ولجميع الزملاء على تعاونهم وقال إن هذا المهرجان يهدف إلى صقل مواهب الطلاب وتطويرها، من خلال إقامة العديد من الأنشطة الصفية واللاصفية ، وبخاصة في مرحلة الثانوية موجهاً شكره لمدير عام المعهد على دعمه ومشاركته لأبنائه الطلاب في مناشطهم
ووجه الطخيم شكره لقائد القسم الثانوي وكافة منسوبيه مشيداً بمثل هذه المناشط التي تعلم الطالب الاعتماد على نفسه تحقيقاً لأهداف رؤية 2030
الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر لمدة أسبوع ويحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة مثل ركن المسرح وأعذب النشيد والمزاد العلني.