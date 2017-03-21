استضافت الكلية التقنية للبنات بنجران عدد من منسوبات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنسوبات أمانة نجران ووزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة ، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة توظيف المرأة من 22% إلى 30% ولأهمية نشر الوعي المهني والتقني في أوساط المجتمع ، وضمن خطة الكلية التقنية للبنات بنجران في عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بمخرجات الكلية، وتم التعريف بالمخرجات ومناقشة أوجه التعاون وتوثيق العلاقة بين الجهات وسبل تعزيزها وإيجاد مبادرات تواكب التطلعات وتسهم في الوصول إلى الأهداف السامية.
وتخلل اللقاء عرض تقديمي لأهم التخصصات التي تدرس بالكلية وأهدافها ، كما عرف بفرع ريادة الأعمال الوطني بالكلية و عرض لمشاريع رياديات ناجحات ، وشكرت عميدة الكلية الأستاذة فاطمة الغامدي الجهات الحاضرة ، وإثرائه بما يعود على جميع الجهات بالنفع كما تم الخروج ببعض التوصيات والمبادرات، والتي سيتم تطبيقها قريباً.