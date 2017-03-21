رعت وكيل وزارة التعليم ” للبنات ” الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد الحفل الخاص ببرنامج “فطن” الذي استضافته الثانوية الأولى بمكتب التعليم بمحافظة شرورة في منطقة نجران ، حيث افتتحت المعرض المصاحب وتعرفت مع الحاضرات على ما تضمنه من أعمال ومشاركات لمدارس البنين والبنات من قبل منسقة “فطن” بالمكتب حمدة الكثيري ، بعدها بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها أنشودة ترحيبية فكلمة مساعدة الشؤون التعليمية رئيسة اللجنة التنفيذية لفطن سراء بنت سعيد الشهراني رحبت فيها بوكيل الوزارة ، بعدها وضحت أهداف برنامج فطن في تأصيل الانتماء والحس الوطني ضد ما يزعزع أمن واستقرار الفكر ويعطي الطالب والطالبة الحماية والحصانة من الأفكار الدخيلة والتوجيهات الفكرية الضالة وما هذا المعرض إلا ثمرة من ثماره ضمن الخطة التنفيذية لتطبيقه ، ويهدف أيضا إلى توعية الطلاب والطالبات بالكثير من الأخطار التي تحدق بهم إلى جانب اكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وصقلها وتطويرها وتعريف المجتمع بالمواهب والقدرات التي يمتلكها ابناءنا وبناتنا ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لمدير مكتب التعليم محمد عوض الصيعري ومنسق ومنسقة فطن حمدة الكثيري والمدارس المشاركة في المعرض وقائدة الثانوية الأولى فايزة الصيعري على استضافتها للمعرض سائلة الله عز وجل أن ينفع ويبارك في جهود الجميع ، تلاها كلمة رئيسة الشؤون التعليمية (بنات) بالمكتب محسنة الصيعري رحبت بالحاضرات وأشارت إلى ابتهاج أهالي المحافظة بزيارة العواد ، كما تطرقت إلى احتفال الوحدة الوطنية والتي تتجسد في برنامج وزاري طرح في الميدان التربوي لحماية أبنائنا وبناتنا من الفكر المتطرف أو المنحل ليعيش الطالب والطالبة في مرحلة متوازية في مختلف الجوانب ، وقدمت شكرها للقائمات على برنامج فطن بنجران ومنسقات ومدربات وميسرات فطن بالمحافظة وقائدات المدارس والروضات والمشرفات التربويات لمساهمتهن في انجاح البرنامج ، كما قدمت بالنيابة شكر مدير المكتب لطل من حضر أو شارك بعطاء وتميز ، هذا وقد توالت فقرات الحفل والتي شارك فيها عدد من مدارس وروضات المكتب كان منها اوبريت الوطن وبرامج التواصل الاجتماعي وتأثيرها ، لا تقل أني معاق ، احمي نفسي ، هذا وقد كرمت العواد الرئيس التنفيذي لفطن ومنسقة فطن ومديرة المدرسة المستضيفة فايزة الصيعري والمشاركات في التنظيم ، فيما كرمت رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب ميسرات فطن .
وقد القت العواد كلمة بهذه المناسبة قالت فيها : يسعدني اليوم أن أكون معكم واسعدني دعوة المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن حكمي ومساعدة الشؤون التعليمية ، لقد تمت زيارة عدد من المدارس ورغم الصعوبات التي قد تواجه المباني والطالبات كنا شعلة من النشاط بالمدارس وهذا يدل على الجهود التي تقوم بها قائدات المدارس ومنسوباتها ، نجران خط المواجهة ومع ذلك ننعم بأمن وأمان لأن هناك جنود يحمون الوطن يسهرون الليل لننعم بالأمن والأمان فلهم ولأسرهم منا كل التحية والتقدير ، الحروب لم تعد بالأسلحة التقليدية بل هناك عزو فكري يصل إلى الابناء وهم في منازلهم ، ومن هذا المنطلق أقامت وزارة التعليم برامج كفطن وحصانة لتوعوية الابناء والبنات كيف تكون الرقابة الذاتية ، وفطن يفطن الطالب كيف يقاوم هذا الغزو الفكري ليكون جيل معتز بوطنه منتمي لدينه ومليكه ، يجب أن تكون مخرجات فطن لمصلحة أبنائنا فهم الجيل الذي نعول عليه ليحقق رؤية 2030 وما بعدها كونها تقوم على الاستثمار في الإنسان فهو أكبر مورد بشري فلدينا طاقات شابة تمثل أكثر من 60% من الوطن . وأثنت على جهود المدير العام ومساعدة الشؤون التعليمية ، كما شكرت منسقة فطن بالمكتب.
كما افتتحت العواد معرض الأنشطة اللاصفية في الابتدائية التاسعة والذي ضم التربية الفنية والأسرية وطن ، والإرشاد الطلابي ، واللغة العربية ، واستمعت إلى شرح عن محتويات المعرض من قبل مشرفة التربية الفنية جميلة مبارك ومشرفة التربية الأسرية صباح عيضة ، جاء ذلك خلال زيارتها للمدرسة والتي كان في استقبالها مديرة المدرسة خيرة الصيعري وعدد من منسوبات المدرسة ، وقد التقت بالطالبات وناقشت معهن طموحاتهن ومشاريعهن المستقبلية ومدى الاستعداد للمرحلة الانتقالية لطالبات الصف السادس والواجب فعله للوصول لهذا الطموح ، كما ناقشتهن في عدد من المواد وقدمت سفيرات فطن بالمدرسة عدد من الفقرات التي تتحدث عن البرنامج .
بعدها زارت معرض القيادة المدرسية في متوسطة التحفيظ وقدمت مديرة المدرسة نورة الكثيري صاحبة المبادرة شرح تفصيلي عن المعرض والذي كان بإشراف من مشرفة القيادة المدرسية فنة عسكر كونه مرجع لكل قائدة مستجدة ، وقد أحتوى على عدد من التعريفات والمصطلحات الإدارية وكذلك عدد نت الاركان كركن للكتب والمراجع الإدارية ، التنمية المهنية ، التخطيط ونماذج من الخطط ، والاجتماعات والمجالس واللجان المدرسية ، والاحصائيات ، مشكلات إدارية وحلولها ، حقائب متنوعة للوكيلة والمرشدة الطلابية والمساعد الإداري المستجد ، ركن السجلات والاتصالات الإدارية ، والتحصيل الدراسي وركن الاختبارات وفن التعامل مع الطالبات ، ركن الانضباط المدرسي ، واللوائح والأنظمة ، العهد المدرسية والميزانية التشغيلية ، البرامج والأنشطة ، منظومة ومؤشر الأداء المدرسي ، الاستراتيجيات ، وقد أشادت العواد بالمعرض حيث وصفته بالمبادرة المتميزة تقدم خبرة متكاملة عن القيادة وتسهل على القيادات المستجدة الحصول على متطلبات العمل .
وفي سياق متصل زارت العواد الثانوية الثانية والتقت بمديرتها فاطمة الصيعري وطالبات المدرسة واستمعت إلى ملاحظتهن على المبنى وما يفتقر إليه من مرافق تعليمية ، وناقشت الطالبات عن ملاحظتهن على المناهج وتوجههن في التخصصات الجامعية .
كما زارت الثانوية الثالثة للوقوف على مشروع تألق والذي تنظمه شركة أرامكو كان في استقبالها قائدة المدرسة مها الصيعري استمعت إلى شرح وافي عن المشروع من قبل مشرفة الفعاليات رفعة اليامي والدعم الإداري إيلاف طبيقي ، وقد شاهدت تطبيق عدد من التجارب العلمية والتي نفذتها الطالبات مع المدربات ، وشجعت الطالبات على الاستفادة من المشروع والاستمرار على ذلك .
وقد أكدت العواد على الطالبات المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية كمسابقة إبداع والالمبيادات ومسابقة أقرأ والتي تنظمها شركة أرامكو كونها تفتح مجالات مهارية عالية ، مؤكدة على أن نصف التعلم من المدرسة والنصف الآخر من الذات والبيت ، وشجعتهن على الاستفادة من المكتبات مصادر التعلم الإلكترونية وكذلك قناة عين ودروس والرجوع إليها وقت الحاجة.