اطلع صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير مؤخراً على برامج مركز الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة ,جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، ومدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ منصور الشهراني ، والمشرف على المركز الأستاذ عبدالله القرني ، حيث جرى استعراض أهداف المركز وآلية عمله والفئات المستهدفة من خدماته ،وسط إشادة من سمو أمير المنطقة بجهود تعليم عسير .
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أمير عسير يطلع على برامج مركز الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة
أمير عسير يطلع على برامج مركز الأمير فيصل بن خالد للتربية الخاصة
صحيفة التعليم الالكترونية : عسير
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