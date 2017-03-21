افتتح مديرعام برنامج فطن بالوزارة الدكتور ناصر العريني معرض فطن بالثانوية الأولى التابع لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات مكتب التعليم بمحافظة شرورة وقد كان في حضور الافتتاح وكيل محافظة شرورة الأستاذ عامر الصيعري وعدد من روؤساء القطاعات الحكومية ومن مشائخ وأعيان المحافظة ، وتجول الجميع في المعرض والذي كان يحمل رسالة معبرة لزوار من خلال مشاهدة تلك الأعمال والرسومات والعبارات الجميلة .
ثم تحدث الدكتور ناصر العريني عن برنامج فطن والذي يعد البرنامج الوقائي وينمي المهارات الفكرية والاجتماعية للطلاب لحمايتهم من الانحرافات السلوكية والفكرية ، كما يتشرف البرنامج بتشكيل مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية .
كما يهدف البرنامج إلى تكوين شخصية ايجابية للطلاب والطالبات لقيادة هذا البرنامج ونشر الايجابية لتحقيق الهوية الوطنية الشخصية للطلاب وتمكينهم من قيادة ذواتهم .
وما شاهدناه اليوم في المعرض يؤكد بان محافظة شرورة لديها عمل كبير في قطاع البنات في تفعيل البرنامج الوطني الوقائي من خلال ما قدم من أعمال ، وما زرنا من مدارس للبنين والبنات يؤكد بأن هناك خطى حثيثة لإيجاد البيئة التعليمية الجاذبة وعمل ايجابي تتطلع إلى أن يكون على مستوى تطلعات القيادة.