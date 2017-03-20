مدير تعليم الرياض يبرر عدم تعليق الدراسة: “غبار عادي” ولن أعطل مليون طالب بسبب 9.5%.. ومن يعاني له حق الغياب بعذر

المحتوى السابق المحتوى التالي تعليم الخرج يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة بجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم (لإبداعات الطفولة)