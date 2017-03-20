علق مدير إدارة تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع اليوم (الاثنين) على امتناع الإدارة عن تعليق الدراسة، وذلك بسبب العاصفة الرملية “مدار” التي مرت بالعاصمة منذ يوم أمس، مؤكدا أن الصباح شهد غبارا وصفه بالعادي ولا يستحق التعليق، ولم ترد توصيات رسمية بخصوصه، كما بيّن صلاحية ولي الأمر في جعل ابنه يغيب عن الدراسة في حال تأكده من معاناته، مؤكدا أنه سيُعتبر غيابا بعذر.
وقال المانع في مداخلة مع “العربية”: “هنالك لجنة طوارئ مكونة متصلة بالدفاع المدني ومصلحة الأرصاد والجهات المعنية، ويتم تلقي كافة أخبار الطقس منها، ولم نتلق عبرها تحذيرا بتعليق الدراسة، والمعلومات التي لدينا أن العاصفة ستنقشع في الصباح الباكر، ولو أخذنا بالتحذيرات اليومية لعلقنا الدراسة كل يوم”.
وأضاف المانع: “ما رأيناه كان غبارا عاديا، والمتابع المنصف يستطيع القول إنه لم يكن يوجد ما يعيق النقل، أو أنه قد تعذر الوصول للمدارس”.
وبالنسبة للطلاب الذين عانوا من مشاكل تنفسية، قال المانع: “9.5% من مجموع الطلاب هم من أصيبوا بذلك، وهم أبناؤنا وحريصون على صحتهم، ولكن لا يمكن أن أعطل مليون طالب لأجل هؤلاء الـ9.5%، وبإمكان ولي الأمر أن يجعل ابنه يغيب إذا كان يعلم أنه سيعاني وسنعتبره غيابا بعذر”.
وفند المانع الأقاويل المتداولة حول أن أكثر المدارس قامت باستدعاء أولياء الأمور لأخذ أبنائهم بعد الدوام الدراسي بساعات، مؤكدا أن المدارس التي قامت بذلك تعدّ بالعشرات فقط ولا تشكل 7% من مدارس الرياض.
وأكد المانع أنهم قاموا بتوجيه المدارس التي يوجد فيها مشاكل في الشبابيك أو التجهيزات أو البنية التحتية بتعليق الدراسة، وذلك ضمن صلاحيات مدير المدرسة.
واختتم المانع قائلا: “يجب أن تعود الانضباطية إلى المدارس، أنا لا أريد أن أتحدث فيما مضى، ولكنني أريد التحدث في القادم، ويجب أن نعيد الانضباطية للمدارس والجدية في العمل والتدريس”.
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مدير تعليم الرياض يبرر عدم تعليق الدراسة: “غبار عادي” ولن أعطل مليون طالب بسبب 9.5%.. ومن يعاني له حق الغياب بعذر
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مدير تعليم الرياض يبرر عدم تعليق الدراسة: “غبار عادي” ولن أعطل مليون طالب بسبب 9.5%.. ومن يعاني له حق الغياب بعذر
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
علق مدير إدارة تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع اليوم (الاثنين) على امتناع الإدارة عن تعليق الدراسة، وذلك بسبب العاصفة الرملية “مدار” التي مرت بالعاصمة منذ يوم أمس، مؤكدا أن الصباح شهد غبارا وصفه بالعادي ولا يستحق التعليق، ولم ترد توصيات رسمية بخصوصه، كما بيّن صلاحية ولي الأمر في جعل ابنه يغيب عن الدراسة في حال تأكده من معاناته، مؤكدا أنه سيُعتبر غيابا بعذر.
علق مدير إدارة تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع اليوم (الاثنين) على امتناع الإدارة عن تعليق الدراسة، وذلك بسبب العاصفة الرملية “مدار” التي مرت بالعاصمة منذ يوم أمس، مؤكدا أن الصباح شهد غبارا وصفه بالعادي ولا يستحق التعليق، ولم ترد توصيات رسمية بخصوصه، كما بيّن صلاحية ولي الأمر في جعل ابنه يغيب عن الدراسة في حال تأكده من معاناته، مؤكدا أنه سيُعتبر غيابا بعذر.
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