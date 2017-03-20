دعا تعليم الخرج طلابه وطالباته على المشاركة في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بالإمارات العربية المتحدة في موسمها التاسع عشر المحلي والموسم الثالث عشر الخليجي ( ٢٠١٧) في مجالات الجائزة وهي : (الإبداع الأدبي ، الدراسات والبحوث ، الإبداع الإعلامي المقروء ، التحقيق الصحفي ، الكارتير ، القصة. القصيرة ، المقال ، علماء الحديث ، الاحاديث النبوية الشريفة ). وأكد قسم الجودة الشاملة المشرف على نشر الجائزة على مراعاة الشروط الخاصة للمسابقة في كل مجالعلماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق ( ٢ /٧ /١٤٣٨هـ ) ورفع المشاركات قبل نهاية يوم ٢٩/ ٦ /١٤٣٨ هـ على البريد الالكتروني لأمانة التميز tameuz@kharjedu.gov.sa
وتهيب إدارة التعليم بقائدي وقائدات المدارس حث الطلاب والطالبات على المشاركة واطلاعهم على الدليل التعريفي .
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تعليم الخرج يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة بجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم (لإبداعات الطفولة)
تعليم الخرج يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة بجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم (لإبداعات الطفولة)
صحيفة التعليم الإلكترونية : الخرج
دعا تعليم الخرج طلابه وطالباته على المشاركة في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بالإمارات العربية المتحدة في موسمها التاسع عشر المحلي والموسم الثالث عشر الخليجي ( ٢٠١٧) في مجالات الجائزة وهي : (الإبداع الأدبي ، الدراسات والبحوث ، الإبداع الإعلامي المقروء ، التحقيق الصحفي ، الكارتير ، القصة. القصيرة ، المقال ، علماء الحديث ، الاحاديث النبوية الشريفة ). وأكد قسم الجودة الشاملة المشرف على نشر الجائزة على مراعاة الشروط الخاصة للمسابقة في كل مجالعلماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق ( ٢ /٧ /١٤٣٨هـ ) ورفع المشاركات قبل نهاية يوم ٢٩/ ٦ /١٤٣٨ هـ على البريد الالكتروني لأمانة التميز tameuz@kharjedu.gov.sa
دعا تعليم الخرج طلابه وطالباته على المشاركة في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بالإمارات العربية المتحدة في موسمها التاسع عشر المحلي والموسم الثالث عشر الخليجي ( ٢٠١٧) في مجالات الجائزة وهي : (الإبداع الأدبي ، الدراسات والبحوث ، الإبداع الإعلامي المقروء ، التحقيق الصحفي ، الكارتير ، القصة. القصيرة ، المقال ، علماء الحديث ، الاحاديث النبوية الشريفة ). وأكد قسم الجودة الشاملة المشرف على نشر الجائزة على مراعاة الشروط الخاصة للمسابقة في كل مجالعلماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق ( ٢ /٧ /١٤٣٨هـ ) ورفع المشاركات قبل نهاية يوم ٢٩/ ٦ /١٤٣٨ هـ على البريد الالكتروني لأمانة التميز tameuz@kharjedu.gov.sa
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