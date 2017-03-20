نفذت مدرسة الرحمانية الابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مشروع كيف نكون قدوة والذي يتزامن مع حملة أمارة منطقة مكة المكرمة التي أمر بها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .
وتسعى المدرسة من خلال المشروع إلى نشر ثقافة المشروع داخل المدرسة وخارجها عن طريق البرشورات والإعلانات بالممرات وكذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة أولياء الأمور إلكترونيا وورقياً .
كما فعللت المدرسة هذا المشروع من خلال وضع عبارات على دفاتر تحضير المعلمين والموظفين من قبل القائد مكتوب عليها شعار كيف نكون قدوة .
وتسعى المدرسة لنشر مشروع كيف نكون قدوة كذلك من خلال استبيان مصغّر يقدم للمعلمين والزائرين للمدرسة من مشرفين تربويين وأولياء الأمور حيث تتوزع الاستبانة بوضع جملة تُسهم في تحقيق مشروع كيف نكون قدوة ..
وقد شارك الطلاب أيضاً بمسيرة يرافقها النشيد الوطني والبروشورات المدعومة بعبارات تُحفز على تنمية قيمة القدوة لدى الطلاب حيث بدأت المسيرة مع الطابور الصباحي .
أ / عبدالرحيم مساعد المالكي
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