تبث إدارة الأمن والسلامة بالإدارة الامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 1410 رسالة توعوية تستهدف جميع قائدي وقائدات المدارس بتعليم مكة.
وقال خالد الحارثي مدير إدارة الأمن والسلامة أنه بمتابعة وتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في توعوية الميدان من خلال رسائل قصيرة تُبث لجوالات قائدي وقائدات المدارس لرفع الوعي والتواصل السريع مع قائدي المدارس في إيصال الهدف وتحقيق أعلى درجة في الانسيابية من حيث سهولة الإبلاغ آلياً فضلاً عن توفير الجهد والوقت ورفع مستوى الأداء، والقضاء على بعض الإجراءات الروتينية والتقليدية،
تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي قد دشن خدمة إرسال الرسائل القصيرة sms لإدارة الأمن والسلامة المدرسية في وقت سابق وهي خدمة يأتي ضمن مجموعة من الخطط التطويرية التي يتم العمل عليها للرقي بالخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة واستكمالًا لجهود الإدارة في الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمستفيدين، وسعياً لتحقيق تميز جديد يضاف لإدارة التعليم.
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الأمن والسلامة بتعليم مكة تبث 1410 رسالة توعوية اسبوعياً
صحيفة التعليم : مكة المكرمة - صالح السلمي
تبث إدارة الأمن والسلامة بالإدارة الامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 1410 رسالة توعوية تستهدف جميع قائدي وقائدات المدارس بتعليم مكة.
تبث إدارة الأمن والسلامة بالإدارة الامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 1410 رسالة توعوية تستهدف جميع قائدي وقائدات المدارس بتعليم مكة.
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