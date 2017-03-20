تداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور لطلاب مدارس العاصمة الرياض اليوم الاثنين وهم في حالات اغتناقات واغماءات واسعاف حالات خطرة تطلبت حضور سيارات الاسعاف.
وكانت موجة من الغبار قد ضربت عدد من مدن المملكة يوم أمس وتسببت في حالات إغماءات لبعض الطلاب في أغلب المدارس اليوم الاثنين وذلك بسبب قوة الموجة المحملة بالأتربة، وتوقع الكثير تعليق الدراسة بمدينة الرياض بسبب التحذيرات المبكرة، وهو ما لم يحدث.
وكان الدفاع المدني أصدر بيانًا حذر فيه سكان مدينة الرياض من رياح سطحية محملة بالأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤيا الأفقية إلى أقل من كيلومتر ، كما حذرت الارصاد عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية وهطول أمطار على الرياض وتشمل الرياض العاصمة ورماح والقويعية ووادي الدواسر.
وتذمر عدد من أولياء الأمور والمعلمين عن عدم تعليق الدراسة متسألين من المسؤول الأول عما يحدث ، كما علّقت إدارات التعليم بالمحافظات التابعة لمدينة الرياض جراء موجة الغبار التي تشهدها المحافظات حاليًا.