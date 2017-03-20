اعتمدت وزارة التعليم مشروع «عفوا أنت مجهول» لحماية الشباب من إضافة المجهولين إلكترونيا دون التثبت من أسمائهم الحقيقية وتوجهاتهم الفكرية.
وتقدمت بالمشروع كشافة تعليم جدة من بين 45 مشروعا لإدارات تعليمية في مهرجان التعليم للتربية الكشفية الذي أقيم في المدينة المنورة خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الحالي.
ويتمحور المشروع حول الحصانة الفكرية والتوعية من إضافة المجهولين في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مشروع من ضمن ستة مشاريع تم اعتمادها لإدارات تعليم «تبوك، الأحساء، محايل عسير، الجبيل، جازان»، فيما تمحورت المشاريع الستة التي تم اعتمادها حول «الكشفية تصنع الفرق» والمقدم من كشافة تعليم محايل عسير، و«الأمن الفكري» من تعليم جازان، و«واعي» من تعليم تبوك، و«مخاطر الألعاب الإلكترونية» من تعليم الأحساء، و«بصمة كشاف فطن» من كشافة تعليم الجبيل.
وقال القائد الكشفي للفريق المشارك بالمشروع محسن الحربي إن اعتماد مشروع كشافة تعليم جدة جاء وسط منافسة 45 إدارة تعليمية، مشيرا إلى أن المشاريع المقدمة من الفرق المشاركة تمت بمعايير وفق متطلبات خاصة، مبينا أن الوزارة اعتمدت المشاريع الستة لتطبيقها على مستوى الوزارة.