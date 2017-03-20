دشن معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى أمس الخدمات الالكترونية لشؤون المعلمين عبر نظام نور، كما أعلن معاليه خلال التدشين فتح التقديم أمام المعلمين والمعلمات لحركة النقل الخارجي لهذا العام 1437/14
وبدورها أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين عن بناء قانون لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات هذا العام، بناء على المراحل، وحسب التخصصات، والمؤهلات، بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي والموازنة، وقت إجراء الحركة، فيما كشفت عن الجدول الزمني لمتابعة تنفيذ حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والتي بدأت بفتح نظام نور للمدارس لتحديث بيانات المعلمين والمعلمات، وإدخال رغبات النقل الخارجي ، وحتى اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها وآلياتها للإدارات التعليمية بعد (20) يوماً من إعلان نتيجة الحركة الذي حدد في 1438/8/22.
كما حدد الجدول الزمني لحركة النقل يوم 1438/7/2هـ موعداً لإغلاق النظام بعد تحديث البيانات، فيما حدد فترة الاعتراض الالكتروني على نتيجة الحركة خلال (10) أيام من إعلان نتيجة الحركة .
وأوضحت الوزارة أن آلية مفاضلة النقل الخارجي لهذا العام على الرغبة الأولى ستتم وفق سنة التقديم، فتاريخ المباشرة في التعليم بالشهر، والسنة، مطروحاً منها أيام الغياب بدون عذر، فيما جاءت مفاضلة المتقدمين على الرغبات الثانية وحتى الرغبة الـ20 وفق تاريخ المباشرة في التعليم بالشهر والسنة مطروحاً منها أيام الغياب بدون عذر .
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وزير التعليم يعلن فتح التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1438/1437
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
دشن معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى أمس الخدمات الالكترونية لشؤون المعلمين عبر نظام نور، كما أعلن معاليه خلال التدشين فتح التقديم أمام المعلمين والمعلمات لحركة النقل الخارجي لهذا العام 1437/14
دشن معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى أمس الخدمات الالكترونية لشؤون المعلمين عبر نظام نور، كما أعلن معاليه خلال التدشين فتح التقديم أمام المعلمين والمعلمات لحركة النقل الخارجي لهذا العام 1437/14
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