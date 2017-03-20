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دشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم ” الأحد ” معرض ” كيف نكون قدوة ” الذي ينظمه مكتب التعليم بوسط جدة ” بنين ” وذلك في مجمع العرب مول بمشاركة جميع مدارس المكتب وتمتد فعالياته لثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية حيث حضر التدشين مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية يحيى القحطاني ومدير مكتب التعليم بوسط جدة خالد الحارثي وعدد من القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب
وقام الثقفي بجولة في في أركان المعرض المشتمل على الرسومات الطلابية التي تؤكد أهمية القدوة في الارتقاء بالمجتمعات إضافة للمجسّمات التي تعزز قيمة القدوة الحسنة في عدةً مجالات من أبرزها تعزيز المواطنة و التوعية المرورية ووسائل التواصل والتقيد بالأنظمة وحقوق الغير وغيرها كما استمع لترجمة عدد من الطلاب عن محتويات المعرض باللغة الإنجليزية واختتم جولته بمشاهدة أوبريت انشادي .
وأكد مدير تعليم جدة في ختام الجولة أن مبادرة ” كيف نكون قدوة ” والتي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل هي مبادرة تحمل في طياتها أهدافا سامية وقيمة مشيدا بما شاهده في المعرض من أعمال تتماشى مع أهداف هذه المبادرة والتي تنعكس على الفرد والمجتمع بكل ماهو جميل وحسن مقدما الشكر لمكتب التعليم بوسط جدة والمدارس المشاركة ومنسوبيها والقائمين على المعرض الذي وصفه بالمتميز .
من جهته أوضح مدير مكتب التعليم بوسط جدة خالد الحارثي أن مدارس التعليم بوسط جدة تفاعلت مع المبادرة حيث نفذت العديد من الفعاليات والبرامج التربوية داخل المدارس وخارجها، بهدف تعزيز مفهوم القدوة الحسنة لدى النشء وتحقيق أهداف المبادرة وقدم شكره للمدير العام على تدشينه للمعرض ودعم اعمال الطلاب وتحفيزهم