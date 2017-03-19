شاركت الكلية التقنية بنجران في أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017 م تحت شعار ” حياتك أمانة “ .
وقد تضمنت مشاركة الكلية بعدد من السيارات في قافلة التوعية وعدداً من اللوحات الإرشادية ومنها الاشارات التحذيرية والتنظيمية والمطويات التوعوية عن أخطار الحوادث المرورية وأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية للحد من تلك الحوادث للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وكذلك بث ونشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للكلية ، وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من مسؤولية الكلية الوطنية والاجتماعية والتوعوية تجاه منسوبو الكلية والمجتمع.
وبهذه المناسبة وجه عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري متدربي الكلية الى ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السلامة المرورية وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
من جهته أكد علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام حرص الكلية التقنية على المشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
واشار “آل عتيق” الى ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحد من الحوادث المرورية , وأن مشاركة الكلية تأتي ضمن سعيها الحثيث إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بالسلامة المرورية بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية ومن ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين السلامة المرورية بمنطقة نجران عبر بث رسائل توعوية.