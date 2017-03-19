أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية عن فتح باب استقبال رغبات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التنفيذية (إداريين – إداريات ) لعام 1437/1438هـ في خطوة تهدف لزيادة الاستقرار الوظيفي لهذه الشريحة ولتحقيق التوازن في الميدان التعليمي والإداري وتصحيح الأوضاع وسد العجز الحاصل في الإدارات والمكاتب والمدارس وفق التشكيلات المدرسية و بما تقتضيه المصلحة العامة.
وسيتم استقبال طلبات النقل الداخلي لمدة اسبوعين اعتباراَ من يوم الاحد الموافق 20/06/1438هـ الى يوم الخميس الموافق 02/07/1438هـ
وحددت تاريخ استقبال طلبات العدول عن النقل لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الأحد 12/07/1438هـ الى يوم الخميس 17/07/1438هـ
ويتم رفع الطلبات سواء النقل او العدول مناولة لشعبة النقل (بنين – بنات) أو على البريد الالكتروني :
بريد شعبة النقل (بنين ) trans_d_b@MakkahEdu.gov.sa
بريد شعبة النقل (بنات ) trans_d_g@MakkahEdu.gov.sa
ومن جهته أوضح مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله بن عبدالرحمن القرني أنه سيتم الاعتماد على القاعدة الالكترونية الخاصة بحصر البيانات الاساسية والهيئة الإدارية التي انتهت من انشائها ادارة الموارد البشرية في تنفيذ حركة النقل الداخلي (الاختيارية / التصحيحية) والتي ستعلن نتائجها قبل نهاية العام الدراسي 1437/1438هـ
وأهاب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي بأن يتم اخلاء طرف المنقولين / المنقولات عند انتهاء أعمالهم أو بانتهاء اختبارات الدور الثاني في المدارس وستكون مباشرتهم في جهات عملهم الجديدة مع بداية العام الدراسي 1438/1439هـ