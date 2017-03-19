انطلقت اليوم بتعليم مكة تصفيات مشروع “تحدي القراءة العربي” في مرحلته الثانية بمشاركة 220 طالباً من مختلف المراحل الدراسية.
وقال المشرف العام على المشروع بتعليم مكة محمد القرشي أن المشروع الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ بهدف تشجيع الطلاب على القراءة الهادفة، وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة لدى الطلبة في العالم العربي موضحاً أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية للقراءة باللغة العربية ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.
وقال القرشي اليوم انطلقت المرحلة الثانية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يتنافس فيها 220 طالباً من المراحل المختلفة حيث تبدأ اليوم المرحلة الابتدائية وغداً للمرحلة المتوسطة وبعد غد المرحلة الثانوية.
مضيفاً أن هذه المرحلة تلت مرحلة تصفية المدارس وفق الجدول الزمني للمشروع وحسب المراحل الدراسية وأن لجنة التحكيم باشرت عملها اليوم بإجراء المقابلات وتطبيق معايير التحكيم وفقاً لدليل التحكيم المعتمد من المشروع حسب المرحلة العمرية للطالب .
وأشار إلى أن لجنة التحكيم ستقوم بترشيح العشرة الأوائل على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة وسوف تعلن النتائج فور الانتهاء على موقع الإدارة .